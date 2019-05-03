聯準會不降息繼續衝擊美股！道瓊指數跌122點...連續跌兩天

▲美股三大指數在2日收盤時均下跌。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國聯準會昨日宣布不降息，華爾街股市2日全天受壓，道瓊指數下跌122點或0.46%，收26,307點，連續兩天下跌超過100點；標普指數跌6點或0.21%，收報2,917點，那斯達克指數下跌12點或16%，收在8,036點。

個股方面，晶片生產大廠高通（Qualcomm）於上個月和蘋果就專利方面訴訟達成和解，該公司透露，可從和解中獲利45至47億美元，股價全日上漲0.89%。昨日上漲破6%的蘋果在今日收盤時小跌了0.65%，微軟雖在日前宣布市值超過1兆，但今日股價仍跌了1.3%，連跌兩日。

聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）昨日在記者會上表示，目前的低通膨壓力只是暫時性的，Fed的貨幣政策很合適，所以加息或減息的可能性並不大」。這項政策與川普大唱反調，川普在威特上開炮表示，「聯準會不斷提高利率，即便通膨率那麼低，還實施了很多緊縮政策，我們明明很有潛力，讓經濟以火箭般速度起飛，只要降低大概1厘的利率就好了」。

川普稍後也在推特上表示，他屬意的經濟評論員摩爾(Stephen Moore)退出聯準會理事的提名，上周一，他的另一名理想人選凱恩（Herman Cain）也同樣宣布退出。摩爾原先立場堅定，但隨後透過公關表示，在提名的過程中遭到太多無情的人身攻擊，已經傷害到自己與家人，才決定退出。