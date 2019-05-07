貿易戰美股開盤崩！祭中國「無差別懲罰25%關稅」毀滅大絕　川普暴走原因曝光

國際中心／綜合報導

中美貿易戰談判原定本周於華盛頓舉行，外界本來期待雙方能達成協議，結束一年僵局，不過美國總統川普（Donald Trump）5日卻突然「暴走」表示，「將針對2000億美元的中國商品加徵懲罰性關稅」，造成亞洲、歐洲和美國股市一片慘綠，台灣時間周一晚間美股道瓊一開盤暴跌逾450點，上海證券交易所晚間緊急公告，限制期貨交易。

全球兩大經濟強國即將達成協議前夕，川普突然於5日（台灣時間6日凌晨）在推特上宣布，10日起將提高部分中國商品關稅，自10%調升至25%，重新啟動他幾個月前才撤回的威脅；同時警告，剩下還沒被課稅的，都等著被課稅。換言之，中國出口所有產品，將與先前被美國重擊的電子、醫療等高階產品一樣，全面課徵25％關稅。

然而，川普這項爆炸性宣言令投資者陷入恐慌，導致全球股價指數期貨大跌，亞股開盤哀鴻遍野，台股6日終場大跌近200點、失守10,900大關。外界關心的「美股」也在台灣6日深夜登上熱搜關鍵字。

美股道瓊指數5日晚間下跌400多點，那斯達克指數也下跌100多點，到了6日，道瓊工業指數持續反映利空，開盤一度大跌456點。歐股6日跟著下挫，法蘭克福DAX 30指數下跌125.87點或1.01%，收在12286.88點；巴黎CAC 40指數跌65.32點或1.18%，以收5483.52點作收。

法人指出，川普突然使出殺手鐧，是其慣用的談判手法，目的在逼迫中國讓步，下一步將取決於中國態度，建議投資人保持冷靜與耐心，或透過定期定額、分散原則，度過短期市場震盪期。

▲美國總統川普。（圖／路透）



中方取消赴美？大陸央行因應？

瑞銀亞洲經濟研究主管首席中國經濟學家汪濤也指出，目前還不清楚川普的態度為何突然轉變，或這只是白宮方面的談判策略。外傳大陸國務院副總理劉鶴可能會推遲或取消原定於本周赴美的行程，不過，中國外交部發言人耿爽表示，中方團隊已準備赴美磋商，希望爭取相互尊重及互利雙贏的協議。

此外，川普一宣布加徵關稅後，中國人民銀行（人行或大陸央行）週一上午於市場交易時間罕見宣布「定向降準」，自15日起，將針對聚焦當地、服務縣域的中小銀行，實行較低的優惠存款準備金率，約1000家縣域農商行可享優惠政策，釋放約人民幣2,800億元來發放民營和小微企業貸款。

分析師向《路透》指出，人行此次定向降準，除了是實行國務院常務會議對於中小銀行將實施較低存準率等相關計畫，此外，似乎也有因應中美貿易戰之意圖，希望穩定經濟。

川普為什麼突然翻臉？



美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）4月底到北京會談的結果，讓川普不滿，包括中國先前同意了某些事項又反悔，讓川普突然在推特（Twitter）發飆，決定提高關稅。

根據《福斯新聞》（Fox News），白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）表示，美中協商因為執行機制等一些問題未解決，川普是在「警告」。

柯德洛說，「希望他們（中方）會在這個協議上改變立場，如果他們依然堅持下去，總統說『你猜發生什麼事，關稅會繼續加徵下去』。」

對台影響？台商趁機回來？

經濟部長沈榮津6日表示，美中貿易摩擦正好給台灣一個機會，對於歡迎台商回台投資方案將有加速效果。沈榮津提及，美中貿易戰開打後，加上華為、中興事件，資安問題日趨重視，因為高階伺服器在大陸生產的話，國際大廠會有疑慮，在這樣的情況之下，反而是給台灣一個機會。

日前《彭博社》曾報導「中美貿易戰是台灣把錢帶回家的機會（China's Trade War Is Taiwan's Opportunity to Bring Cash Home）」一文，內容提到，由於美國與中國的貿易戰尚無解決方案，榮成紙業等多家台商發現，到對岸做生意的吸引力轉弱，而蔡英文政府2018年啟動「投資台灣」（Invest Taiwan）逐漸吸引台商回流，統計至4月26日已有40家公司答應投資台灣，總額約台幣2077億元，可創造出2萬1200個就業機會外，甚至超過蔡政府原訂目標。

國發會副主委鄭貞茂6日表示，台商現在面臨到尷尬的處境，必須考量選擇新製造生產地，台灣因為具備完整產業供應鏈，成為廠商首選。他強調，不只是台商回台，許多外商過去想投資大陸，但因為美中狀況，很多外商都跑來台灣，美中貿易衝突雖然對台灣衝擊大，但還是有其機會。Google、微軟都有設研發中心在台灣。

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▲2018年12月1日，中共國家主席習近平跟美國總統川普在阿根廷G20峰會上的合影。（圖／達志影像／美聯社）



台商受影響開始休無薪假

上銀董事長卓永財表示，受美中貿易戰影響，已經陸續有部分工具機廠陸續休無薪假，但在大陸以外地區設第二生產基地已成趨勢，配合台商回流政策，將會持續加碼投資台灣，近期將向經濟部投資台灣事務所申請三年60億元的專案投資貸款，主要用於興建嘉義大埔美二期、雲科三期新廠，以及台中工業區舊廠擴建。

卓永財表示，東南亞市場中，越南經濟正在起飛，很多國際大廠，像是Samaung也在越南河內蓋了半導體廠；另外他也看好印度，預計2020年會出現一年産能達8,000到1萬台的工具機大廠，也規劃三年內要在印度建廠。

郭台銘：兩強相爭將會持續

鴻海（2317）董事長郭台銘認為，中美雙方的這場牌局已進入要攤牌的最後時刻，川普現在打出第四張牌前，加碼下注，讓雙邊的牌局面臨終局前的對決，這的確為談判投下震撼彈，但不代表必然破裂，未來這個牌局還是可能達成協議。

不過無論未來結果為何，貿易戰或許會告一個段落，但兩強相爭將會持續，中國大陸市場會有驚天動地的開放，美國也會設法建立自己的供應鏈。

中美競爭越激烈，台灣就可以扮演更重要的角色，郭台銘表示，中華民國到底要在這個Good Timing扮演什麼角色，台灣擁有了前所未有的機會擺脫經濟「平庸成長」的陷阱，「這就是為什麼我要在這個時間點出來參選的原因，因為我要帶領台灣抓住這個機會。」

▲美國總統川普。（圖／路透）