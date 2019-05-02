「極度強烈」氣旋法尼來襲…路徑上人口破億！　印度夜撤80萬人

▲氣旋法尼即將登陸印度東岸，沿海城市維薩喀巴坦（Visakhapatnam）天空烏雲密布。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

預估風速超過每小時200公里的大型氣旋法尼（Fani）即將登陸印度東岸，侵襲路徑上住有多達1億人口受到威脅，其中奧里薩邦（Odisha）沿岸地區首當其衝。印度當局已經連夜撤離78萬人，並設置多達1000處臨時庇護。

印度氣象局已將法尼升級為「極強氣旋風暴」（extremely severe cyclonic storm），預估風速高達每小時200公里，相當於強烈颱風標準。綜合外媒報導，法尼預計3日下午將於印度教聖城普里（Puri）附近登陸，氣象部門警告法尼的風力足以將大樹連根拔起，也會對房屋、電力系統和通訊設備帶來破壞。

當局呼籲遊客提早離開普里避難，也避免前往從西孟加拉邦至奧里薩的沿岸城市，以免受困當地。

印度當局已經在學校、政府建築內設置多達1000處庇護所，足以容納百萬人，其中已經有800個投入使用。印度相關部門還準備了乾糧準備隨時向災區空投，另召集54支由醫師、工程師、潛水人員組成的救援隊伍待命。

法尼是今年印度洋氣旋季首個在北印度洋形成的氣旋，也是5年內侵襲印度的最強氣旋。印度洋氣旋季與太平洋颱風季不同，並沒有明確的開始與結束時間，但每年4月初至6月，以及10月至11月都是氣旋好發的時期，而6月開始至9月為止則是西南季風雨季，受季風影響，反而不容易生成氣旋。