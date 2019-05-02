涉華為洩密案遭梅伊開除　國防大臣「拿女兒性命擔保」喊冤

▲英國國防大臣威廉森（Gavin Williamson）因洩密案遭解雇，但他拿女兒性命作擔保，堅稱自己沒有洩密。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外電報導

英國首相梅伊（Theresa May）懷疑國防大臣威廉森（Gavin Williamson）涉嫌華為（Huawei）洩密案，因此宣布開除他。對此，威廉森則拿女兒性命作擔保，為自己喊冤。

綜合外媒報導，梅伊召集內閣高層舉行國家安全委員會（National Security Council）會議，但關於允許華為參加英國5G網路的非核心基礎建設一事卻遭到外洩。

梅伊調查懷疑威廉森涉嫌重大，聲明指出，「威廉森未經授權，洩漏國家安全委員會會議的內容，令人對他失去信心」，因此開除威廉森，改任命莫道納（Penny Mordaunt）接任國防大臣。

雖然威廉森承認，自己曾在每日電訊報發布獨家報導之前與該報副政治編輯史威恩佛德（Steven Swinford）通話，但堅決否認自己洩密，並致函給梅伊：「閣下認為此案與我有關，我對此感到遺憾，事實並非如此，正式調查會還我清白。」

威廉森透露，他曾拒絕梅伊要他主動請辭的要求，如今遭開除，自己像是被不公平的「袋鼠法庭」（kangaroo court）審判並草率處決。威廉森更拿自己2名女兒的性命作擔保，堅持自己沒有洩密。