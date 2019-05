丹佛男自稱持續27年「母胎單身」　憤怒揚言殺光所有女性

▲「母胎單身」的克利里因自己是處男又交不到女友,揚言要殺光所有女性。(圖/翻攝Utah County Sheriff`s Office)

國際中心/綜合報導

美國丹佛市(Denver)27歲男子克利里(Christopher Wayne Cleary)1月初在臉書揚言,自己是從未交過女友的處男,所以要殺光所有的女性,讓每一位拒絕他的人都知道自己犯下的錯誤,此貼文發佈後很快就引起警方注意,隨後遭FBI逮捕,並依恐怖主義威脅起訴。

克利里在臉書宣稱,他想要的只是一個女友,而不是很多個,因為從來沒有交過女友也沒享受過性愛的感覺,所以才要在公共場所進行大規模的射殺女性,直到「殺光所有女人」(Killing as many girls as I see),希望通過此事能促使他順利交到女友,擺脫母胎單身。

美國猶他州(State of Utah)警方表示,1月間在女性遊行現場發現克利里的身影,幸好提早得知他的身分和行蹤,並聯合FBI將他當場逮捕,才沒有發生恐怖傷亡事件。

被逮捕後的克利里辯駁說,他雖然有張貼威脅言論,但早已經刪掉,又表示自己當時心煩意亂,這樣做時並沒有想清楚,此外,他還有無法控制衝動的障礙、自殺傾向等。不過,經過警方調查發現他過去曾有跟蹤、威脅和對女性施暴的前科,於是依法起訴。

克利里過去犯罪的法庭記錄都含有多次定罪,幾乎都與女性相關,這些記錄指出,克利里可能不像在臉書上聲稱的是位處男,因根據一名自稱是前女友的口述,他們以前是有過性關係的。