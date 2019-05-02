丹佛男自稱持續27年「母胎單身」　憤怒揚言殺光所有女性

▲「母胎單身」的克利里因自己是處男又交不到女友，揚言要殺光所有女性。（圖／翻攝Utah County Sheriff`s Office）

國際中心／綜合報導

美國丹佛市（Denver）27歲男子克利里（Christopher Wayne Cleary）1月初在臉書揚言，自己是從未交過女友的處男，所以要殺光所有的女性，讓每一位拒絕他的人都知道自己犯下的錯誤，此貼文發佈後很快就引起警方注意，隨後遭FBI逮捕，並依恐怖主義威脅起訴。

克利里在臉書宣稱，他想要的只是一個女友，而不是很多個，因為從來沒有交過女友也沒享受過性愛的感覺，所以才要在公共場所進行大規模的射殺女性，直到「殺光所有女人」（Killing as many girls as I see），希望通過此事能促使他順利交到女友，擺脫母胎單身。

美國猶他州(State of Utah)警方表示，1月間在女性遊行現場發現克利里的身影，幸好提早得知他的身分和行蹤，並聯合FBI將他當場逮捕，才沒有發生恐怖傷亡事件。

被逮捕後的克利里辯駁說，他雖然有張貼威脅言論，但早已經刪掉，又表示自己當時心煩意亂，這樣做時並沒有想清楚，此外，他還有無法控制衝動的障礙、自殺傾向等。不過，經過警方調查發現他過去曾有跟蹤、威脅和對女性施暴的前科，於是依法起訴。

克利里過去犯罪的法庭記錄都含有多次定罪，幾乎都與女性相關，這些記錄指出，克利里可能不像在臉書上聲稱的是位處男，因根據一名自稱是前女友的口述，他們以前是有過性關係的。