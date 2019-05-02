一張票連看22部漫威！59小時後...「屍橫遍野」他吐了

▲ 電影院推出長達59小時的「漫威電影馬拉松」，才播到一半，影廳內已經躺了一片。（圖／翻攝自Brian VanHooker推特）

國際中心／綜合報導

電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）現在正於全球熱映中，美國就有12間電影院為了紀念鋪陳10多年的「無限寶石系列」（infinity saga）畫下句點，特別推出了「漫威電影馬拉松」的活動，只要購買1張 125 美元（約新台幣3860元）的電影票，就能進入影廳一口氣看完22部漫威電影不中斷。不過總時數長達59小時的觀影體驗一結束，現場的情況卻彷彿像經歷了「另一場戰爭」。

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▲一張票就能看22部漫威電影。（圖／翻攝自movieweb官網）

「MEL Magazine」記者布萊恩（Brian VanHooker）23日就報名參加了其中一場「漫威馬拉松」，為了這場活動，他事前特地向睡眠專家討教能長時間維持清醒的方法，專程研究了各種提振精神的訣竅，接著就自信滿滿地與其他342名民眾，一起在早上10點前往電影院挑戰。

電影開始前，工作人員先向他們說明像是「不要在走道上睡覺」等幾項規則，接著就開始播放影片。整場馬拉松由《鋼鐵人》作為第一棒，這時影廳內的觀眾還處於亢奮狀態，不時在精彩處捧場歡呼，每一個彩蛋出現也都作出熱情反應，不過第二棒《無敵浩克》才開始，影廳就馬上少了三分之一的觀眾。

布萊恩提到，為了維持自己的狀態，除了嘴巴的零食沒停過，他也會在每一部電影播放時，認真計算主要角色一共換裝了幾次，「像是鋼鐵人就換了38次衣服，浩克則是換了33次裝。」

到了晚上6點，馬拉松進行8小時後，這時電影播放到《雷神索爾》，幾個觀眾開始陸陸續續打起瞌睡來，布萊恩也在這時終於忍不住打了一個哈欠，於是他決定出去買一杯咖啡提神。布萊恩表示，他在挑戰前一周特地「一杯咖啡也不碰」，就是為了讓這杯咖啡能發揮出最大的效果。

▲馬拉松進行到19個小時，已經有許多人不敵睡意直接躺在電影院外的地板上。（圖／翻攝自Brian VanHooker推特）

等到電影放映邁入第10個小時後，布萊恩發現有一名觀眾已經再也忍不住睡意，不顧什麼「影廳規則」，就直接躺在大螢幕下方的空地上睡著了。進入第14個小時後，睡著的觀眾開始發出了此起彼落的的巨大打呼聲。

到了第19個小時，時間來到早上5點時，布萊恩決定走出影廳呼吸新鮮空氣，發現外頭大廳地上已經睡倒了幾十人，其他人則像是殭屍一樣，意識處於清醒與昏迷之間，目光呆滯不發一語，「在我走進廁所時，還看見幾個男的哀號『我的屁股已經沒有知覺了！』」

輪到《鋼鐵人3》播放時，影廳內只剩下不到一半的觀眾，其他人全都躺平、倚靠在電影院的各種空間，影廳的空氣已經不流通，廁所更是飄散著詭異的氣味，現場簡直就像是戰爭過後「屍橫遍野」的鬼城一樣。這時的布萊恩，只能透過灌下一罐又一罐的提神飲料及咖啡，把自己從迷離狀態拉回來。

當馬拉松進行快到尾聲時，布萊恩終於難敵自己的睡魔，閉上眼睛小睡了片刻，但他馬上又找回自己的意識，咬緊牙關，終於盼到最後一部《復仇者聯盟4》。這時，原先還沉浸在夢鄉的觀眾們都回到了興奮的狀態，大家一起打起精神，看完了這部新片。

▲布萊恩參加馬拉松前後的自拍照對比。（圖／翻攝自Brian VanHooker推特）

布萊恩提到，電影結束後，他對於劇情內容一點評價及想法也沒有，只是緩緩起身、走出戲院，替自己拍了一張照片，和剛進場時的笑容燦爛的自拍照作對比，「馬拉松結束時有些人很激動，還有人哭了，但是大部份的人都跟我一樣，累到不行，只想安安靜靜的離開，回家好好睡一覺，我還在回家的路上，忍不住在紐澤西的加油站吐了。」