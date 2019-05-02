「死神」來了！巨大小行星朝地球飛來　撞擊威力逾11萬顆廣島原子彈

▲ 美國太空總署拍攝的近地球行星雷達圖。（圖／翻攝自NASA）

國際中心／綜合報導

美國太空總署（NASA）最近公開一項新數據，一顆直徑約1100英呎（約335公尺）的巨大小行星「死神星」（Apophis,又名小行星99942）現在正持續往地球的方向前進，預計在2029年4月13日星期五與地球「碰面」。據觀測數據顯示，科學家普遍認為死神星不會與地球相撞，但若真的發生碰撞，將會釋放出11萬4000顆廣島原子彈的能量。

據美國《CNN》報導，科學家說明，死神星以古埃及黑暗、混亂及破壞之神Apep的希臘文名稱命名。是一顆在2004年被人發現的近地小行星，雖然多達200次的觀測結果顯示，它將在2029年4月13日（台灣時間4月14日4點49分）靠近地球，不過由於其與地球最近距離不斷上修，科學家普遍認為它只會以1.9萬英里（2.5749公里）的距離擦過地球邊緣。

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▲ 「死神星」將在2029年4月13日（台灣時間4月14日4點49分）與地球擦肩而過。（圖／翻攝自NASA）

NASA位於加州的噴氣推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）的科學家瑪琳娜（Marina Brozovic），在一份報告中談到，2029年死神星掠過地球這件事將會對科學研究帶來難得的機會，「畢竟這樣一個大型物體這麼靠近地球的情況確實很少見。到時候，科學家們就可以利用光學望遠鏡以及雷達望遠鏡，來觀測到它表面更多的細節。」

瑪琳娜也透露，死神星在肉眼看來，就像是一顆亮點，在它越過大西洋上空後，會是最接近地球的時刻，這時，有些地區的民眾就能直接以肉眼來見證「死神」的經過。

▲ 「死神星」在2004年被人發現 。（圖／翻攝自NASA）

NASA過去曾估算，「死神星」若撞擊地球，將釋放約1480兆噸TNT的能量，換算下來約合11萬4000顆廣島原子彈的能量，可能帶來難以想像的大規模毀滅。但近年來越來越多的新的觀測數據公開，「死神星」飛越地球時2者間的距離不斷修正，大多數的科學家也越來越相信「死神星」屆時不會撞上地球。