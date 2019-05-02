2019亞洲大學排行榜最新公布　台大排第25名

▲2019亞洲排名大學，台灣共有8所入榜前百，台大名列第一。（圖／翻攝自Facebook／國立台灣大學）

國際中心／綜合報導

英國泰晤士報高等教育特刊（Times Higher Education，THE）今日公布2019亞洲大學排行榜，台灣共有32所大學上榜，較去年增加1所，其中進入百大的有8所，分別為台灣大學、清華大學、中國醫藥大學、台灣科技大學、台北醫學大學、交通大學、成功大學，以及台灣師範大學。

THE表示，亞洲大學排名與世界大學排名的評估方式皆為13項績效指標，包含「教學」、「研究」、「論文被引用數」、「國際化發展」及「新創收入」等五大面向，今年榜單涵蓋27個國家和地區，超過400多所大學上榜。

北京清華大學今年首次取代新加坡國立大學，成為亞洲最好的大學，香港科技大學首次超越香港大學。同時，日本依舊蟬聯排名中最具代表性的國家，共有103所大學入榜，較去年增加14所。其他國家也都在崛起中，例如馬來亞大學首次登上前40名，排名第38，印尼大學則爬到第133名。

依據排名，台灣僅有台大進入前50名，排名第25，另外7所則分別是清大第59名、中國醫大第60名、台科大第61名、北醫大第64名、交大第69名、成大第78名、台師大第93名，其餘未入的則有8所排名100至200名、3所大學排名200至250名、5所大學排名250至300名。

相較去年的排行榜同樣是這前8所大學進入百大，其中台灣排名躍升最多的是台北醫學大學，前進19名，而台大前進1名，中國醫藥大學前進12名。

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▲2019亞洲大學排行榜，台北醫學大學成為台灣排名躍升最多的大學。（圖／翻攝自台北醫學大學官網）