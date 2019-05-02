橘色巨型彩虹落日掛天邊！原po上網求解　氣象專家：此生未見過

▲超美橘色彩虹落日。（圖／翻攝自Twitter／@chancesmommy）



國際中心／綜合報導

地球至今仍充滿著另人類驚嘆的奇異景象，加拿大一名女子在推特上貼出一張日落的照片，看似尋常的風景照，細看卻發現落日周圍環繞著3圈不可思議的光暈，就像是一圈圈繞著太陽的彩虹一般，就連氣象學家也摸不清頭緒。最後是由一個科學中心給出了正確解答，原來這是由天空中的冰晶所造成的折射現象。

家住加拿大安大略省馬尼圖林島（Manitoulin Island）的麥克諾頓（Christine McNaughton）在推特上發佈了這張夕陽照，立刻吸吸引網友目光。半圓形的落日周圍，環繞著3圈漸層光暈，就像是超巨型的橘色彩虹掛在遠方的山邊，麥克諾頓起初以為這是罕見的「幻日」（Sun dogs）現象，因此她決定聯繫專家與新聞媒體替這張美麗的照片解惑。氣象專家墨菲（Chris Murphy）看完照片表示，「說不上來這是什麼自然現象，也許是幻日現象，卻又和以前看過的不一樣，我真的從未見過。」

最後是由北方科學博物館（Science North）給出了正解，他們認為這個現象是由空中的冰晶所造成，「這些弧形的光被稱錯光環（halo），而周圍的稀薄的捲雲是在高空中由微小的冰晶組成，冰晶可以向稜鏡一樣折射光線，被照些晶體折射的陽光就形成了光環。」