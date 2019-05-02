手機有病重11月大女兒照片！澳夫婦遺失苦求歸還...竟遭勒索：拿2萬來換

▲ 遺失的手機內，記錄了寶貝女兒從出生到現在的點滴 。（圖／翻攝自Facebook／Jay Windross）

國際中心／綜合報導

澳洲一對夫妻前陣子不小心把手機遺失在購物中心，由於手機內紀錄了滿滿「病危寶貝女兒的影像」，為了拿回珍貴的照片，2人焦急的在臉書發文協尋。沒想到不久一名自稱撿到手機的網友卻告知他們「想要拿回這些照片，就必須先支付1000澳元（約台幣21000元）來換」，讓夫妻倆相當心寒。

根據News.com.au網站報導，住在墨爾本的杰伊（Jay Windross）與妻子笛依（Dee Windross）有一個11個月大的女兒阿蜜雅（Amiyah Windross），一出生就罹患神經系統相關疾病，病情嚴重必須經常住院治療。為了記錄寶貝女兒的成長過程，笛依總是拿著手機，捕捉阿蜜雅生命的每一個重要瞬間。

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▲ 夫妻倆對阿蜜雅相當呵護。（圖／翻攝自Facebook／Jay Windross）

不過上個月20日，笛依不小心把手機忘在購物中心的女廁內，再返回去找時，手機早已經不翼而飛，讓她心急如焚。杰伊知道後，也馬上在臉書上發文，希望撿到手機的人，能盡速將它歸還。他甚至提到，「如果你很需要手機，那我們可以把手機讓給你，只要你跟我們見個面，讓我們備份完手機內的照片，手機就給你了；如果你想要的是酬勞，那我們當然也願意支付給你。拜託了，我們想要的只有女兒的照片。」





▲阿蜜雅患有神經疾病，一出生就相當虛弱 。（圖／翻攝自Facebook／Jay Windross）

到了23日，杰伊收到一則訊息，對方告訴他手機在自己身上，不過如果要拿回手機，就必須先將1000澳元匯入他的銀行帳戶中。由於當時阿蜜雅的病情正急速惡化，已經被醫生宣告所剩時間不多了。這封訊息的出現，對心力交瘁的夫妻倆而言，簡直是雪上加霜，他們實在無力負擔，於是決定報警處理。

警方循線逮捕24歲的馬來西亞籍女子席蒂（Siti Nurhidayah），她是一名Uber Eats外送員，才剛離開自己的2個孩子來到澳洲4個月。然而，警方在調查時才發現，其實席蒂根本就沒有撿到手機，這對杰伊夫妻而言又是另一個更大的打擊。





▲ 11個月大的阿蜜雅在4月24日於父母懷中離世。（圖／翻攝自Facebook／Jay Windross）

杰伊事後悲痛的表示，「阿蜜雅在24日凌晨病逝，我們已經非常痛苦了，現在得知這個消息簡直是一次嚴重的打擊，她明明知道我們很絕望還作出這種行為，不但完全浪費了我的時間與精力，還打擾了我與女兒的最後時光。本來我之前也試著去理解這個女人，想知道她為何這麼做，但現在我只覺得噁心，不論是她的想法還是行為。」

▲ 得知席蒂根本手上沒有手機，夫妻倆相當絕望 。（圖／翻攝tamsinroses推特）

目前笛依遺失的手機仍然下落不明，這陣子雖然陸續都有其他人表明撿到手機，但全部都是騙人的，但這沒有打消他們迫切希望找回手機的念頭。