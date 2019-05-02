最萌繼承人！夏綠蒂公主4歲生日　穿小短裙「跨欄坐」眼神超霸氣

▲夏綠蒂小公主迎來4歲生日。（圖／翻攝自IG@_princess__charlotte下同）

國際中心／綜合報導

每個小孩最期盼的就是過自己的生日，英國皇室的夏綠蒂小公主也不例外，5月2日迎來4歲生日，日前威肯辛宮公布了最新的慶生照，在草皮超萌的耍寶的小公主，混合了爸媽的好基因，不難看出從小就是美人胚。

根據英國《每日郵報》報導，夏綠蒂公主的照片大部分是由喜愛掌鏡的凱特王妃所拍攝，近日公布的新照片在肯辛頓宮和諾福克郡桑德靈厄姆莊園的Anmer Hall拍攝，只見她開心的在草皮上奔跑，穿著優雅的蘇格蘭裙、碎花裙，活潑不失大方，深得網友喜愛。

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▲夏綠蒂公主天真可愛深受英國人民喜愛。

其中一張照片，夏綠蒂小公主坐在欄杆上，在英國皇室充滿愛的環境成長的她，眼神充滿自信，就連皇室家族的親友對於小夏綠蒂的評價，都是「她根本不是個害羞的孩子，不論是反應或是個性，都對自己很有自信」。夏綠蒂小公主目前已經進到幼兒園，每年學費用2萬英鎊（約台幣80萬元），就是因為凱特希望女兒可以早點融入人群。

2015年5月2日出生的夏綠蒂公主，是僅次於爺爺查爾斯王子、父親威廉王子、哥哥喬治王子之後的第四順位繼承人，甚至不受弟弟路易出生的影響，是英國首位享有絕對王位繼承權的公主，若為了喬治王子在繼位上有變故或是沒有子嗣，她都可能成為第一位正式女王儲或是威爾斯女親王。