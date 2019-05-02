富豪爸「砸2億行賄」史丹佛大學！　甜美女大生慘遭開除學籍

▲女大生目前已被校方開除學籍。（圖／翻攝自Facebook／Yusi Zhao）



實習記者黃可昀／綜合報導

美國知名私校史丹佛大學（Stanford University）前陣子爆出招生弊案，現在又傳出大陸一位趙姓女大生（Yusi Zhao），透過家人私下以650萬美元（約台幣2億元）賄賂升學顧問，順利錄取史丹佛。事情爆發後，該名女大生被除名，收賄的大學帆船隊教練范德摩爾（John Vandemoer），也遭校方解雇。

據《紐約時報》報導，趙姓女大生是在2017年錄取史丹佛大學，當時她家人給了升學顧問辛格（William Singer）和帆船隊教練范德摩爾650萬美元的賄賂金，利用作弊、偽造體育證書等方式，成功錄取史丹佛大學。教練日前已在法庭上承認收賄，隨即遭到校方解雇，趙女也在3月30日被史丹佛大學退學。

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▲不少傑出名人都是史丹佛大學校友。（圖／翻攝自facebook／Stanford University）



報導指出，升學顧問辛格已經不是第一次「走後門」，先前還收了另一名中國女大生Cherry Guo 120萬美元（約台幣3700萬元），安排她進入耶魯大學，甚至策畫了美國司法部史上最大的招生弊案，涉案人數超過50人，如今校方已把被抓包的學生全部開除學籍。

據了解，該名大陸女大生的父親就是山東知名藥廠「步長製藥」的董事長趙濤，身價高達數十億美元，2007年也曾涉入行賄案。