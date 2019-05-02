保母虐殺2月大男嬰　偽裝「孩子睡著」交還給父母





▲美國28歲保母瑪麗莎被指控去年10月時虐殺2個月大男嬰。（圖／翻攝自Facebook／Wausau Police Department）

國際中心／綜合報導

美國威斯康辛州28歲保母瑪麗莎（Marissa Tietsort）去年10月涉嫌殺害2個月大的男嬰，斷氣後還幫忙穿好衣服帶到速食店，偽裝成「孩子睡著」的假象再交給父母，等男嬰媽媽發現時，為時已晚，立刻報警指控她謀殺。面對指控，瑪麗莎反駁並稱自己並「不是怪物」，而是「一個偉大的、愛所有人的媽媽」。

據《每日郵報》報導，男嬰媽媽在午睡時間到保母家接兒子，瑪麗莎當時已幫男嬰穿好羽絨衣並固定在汽車座椅上，媽媽以為他和往常一樣在睡覺，所以沒有覺得哪裡不對勁，但隨著時間過去，才驚覺孩子的雙腿僵硬、沒有呼吸，極力搶救想讓男嬰復活，但因早在幾小時前就慘遭鈍器攻擊而回天乏術。

男嬰媽媽表示，因生過孩子的瑪麗莎是朋友的朋友，所以認為孩子交給她是安全的，甚至曾試用瑪麗莎做過兩星期的臨時保，一切都很好，從沒有想過有天會需要給男嬰做急救。

面對指控，瑪麗莎供稱自己絕對沒有殺人，只是知道「男嬰已經死了」，甚至稍早還和同居男友一起帶著屍體去麥當勞用餐，在送走男嬰後，就與男友及親生兒子去當地的旅館游泳。目前瑪麗莎雖遭逮捕，但仍沒有承認任何一個虐童事件。男嬰父母也呼籲，即使是自己認識已久、信任的人，也千萬別太放心把孩子交給他們，必須時時刻刻注意他們的行動。

事後經警方調查發現，瑪麗莎已不是第一次涉嫌虐童案，在2018年8月他也涉及虐打一名11個月大的女嬰，該女嬰在她照顧下竟滿臉紅色傷痕，只可惜最終沒有證據無法立案，此外，瑪莉莎的慘忍行徑不只如此，還有2名幼童曾接受她的照顧後，下腦出血而緊急送醫。

▼瑪麗莎於2018年8月遭11個月大的女嬰家長指控虐童。（貼文／翻自FB／Megan Louise Royce）

日前法官判瑪麗莎為一級故意殺人罪，命令她未來不准與自己孩子在內的兒童接觸，並求處保釋金50萬美元（約新台幣1550萬元），但瑪麗莎卻希望能減少金額，並寫信聲稱自己並「不是怪物或社會危害」，而是「一個偉大的、愛所有人的媽媽」。