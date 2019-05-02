4青年鐵軌自拍「看到火車左右跳開」　3人選錯邊撞成碎片1人存活

▲4名青年在鐵軌上自拍，最後只有1人存活。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關，下同）

國際中心／綜合報導

印度北部哈里亞納邦（Haryana）近日傳出有4名青年在鐵軌上自拍，其中3人遭火車撞死的事件。當地警方1日證實確有此事，且死者年齡介於18歲至20歲左右，他們原本是4個人一起坐在鐵軌上自拍，最後只有1人奇蹟脫逃，撞擊力道之大，導致部分破碎的遺體噴飛到距離事發地點20公尺遠的地方。

綜合印度媒體報導，3名死者和唯一的生還者路過事發地點時，臨時起意想來張自拍照，於是一起坐在鐵軌上拍照，沒想到這時有一輛列車高速行駛而來，他們趕緊各自往左右兩邊跳開，沒想到旁邊的鐵軌也有列車通過，其中3人因為來不及閃避，當場遭撞死，遺體幾乎被撞得支離破碎。

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▲4人跳開時沒有注意到另外一邊的軌道也有列車疾駛而來。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

當地警察表示，死者的年齡介於18歲至20歲之間，拍照的地點距離附近最近的車站還有2、3公里遠，由於撞擊力道很大，部分破碎的遺體噴飛到距離事發地點10到20公尺遠的地方，週二（4月30日）完成相驗後，已經將遺體交還家屬處理後事。

警方表示，過去印度各地都曾發生類似的事件，不僅是自拍，現在有些年輕人習慣邊走路邊聽音樂，戴著耳機經過鐵軌時沒有聽到列車即將通過的聲音，也有可能發生危險。根據全印醫學科學學院（AIIMS）去年的統計資料顯示，光是2011年到2017年間，全世界就有259人死於自拍的意外中，其中印度的數量是最多的，其次則是俄羅斯和美國。