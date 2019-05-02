美中搶拉攏！新日皇先後會面川普、習近平　「皇室外交空間大」

▲日本天皇德仁即位，將展開皇室外交。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

日本天皇雖然沒有政治實權，不過仍有象徵日本的國際地位，需要出席政治重要場合。日本新天皇德仁即位後，即將面臨的就是5月美國總統川普訪日，也被視為是新日皇的外交起點。

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▲美國總統川普成為日本新天皇的首位會見外賓。（圖／路透）

綜合媒體報導，川普預計在5月26至28日訪問日本，行程包括會見新日皇德仁，以及與日本首相安倍晉三進行高爾夫球友誼賽，更預計觀賞日本國粹相撲。白宮聲明，川普成為天皇德仁即位後首位會見的國賓，象徵美日不可撼動的同盟關係；一名美國高官也說，美國政府視此事為「莫大榮幸」。

不過美中對立的拉鋸戰進行中，中國大陸國家主席習近平預計6月訪日，外媒認為，此舉頗有美中拉攏日本的意味。為了美中對立的敏感局面，日本一度考慮邀請其他國家皇室作為天皇德仁會見的首位外賓，但最後仍定為川普，並顧慮華府感受，研議下半年度再以「國賓」的身分邀請習近平訪日。

▲中國大陸國家主席習近平也將訪日，被認為是中美對立下的拉攏日本。（圖／翻攝自《央視新聞》直播）

日皇的存在對於亞洲國家局勢相當敏感，中國更將日皇視為對日戰略、政策的重要因素，尤其在1989年西方國家因天安門事件對中國制裁，中國立刻在1992年成功邀請日皇明仁訪中，緩和遭孤立的情勢。近年來，習近平也相當重視與日皇的關係，2009年訪日時，還不符規定的破格會見了日皇明仁。

由於美國與中國大陸的對立，雙方皆爭取拉近與日本的關係，也恰好拓展了日本皇室的外交空間。