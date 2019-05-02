男子闖公墓煮「百年人骨湯」…蹲路邊滿足狂啃　警通知家屬：您祖先被吃了

▲男子偷走公墓裡的百年人骨熬湯。（圖／取自免費圖Pixabay）



國際中心／綜合報導

一般人選擇用排骨來熬湯，但加拿大一名20歲男子卻跑到公墓，挖了一具至少埋葬100多年的人骨，再把這些骨頭拿來「熬湯」，結果警方在他喝「人骨湯」時將他逮捕，目前尚不清楚做出此事的原因。目擊者指出，還看見了該名男子津津有味地舔著骨頭。現在警方也不得不通知死者家屬，「你們的祖先被挖出來，甚至已拿來燉湯喝了。」

加拿大南康塞普遜灣公墓（Conception Bay South cemetery）擁有數百年歷史，20歲的達維（Lucas Dawe）在那裏挖出一具100多年前埋葬的人骨，並將骨頭丟入鍋中熬煮，最後再喝下這些「人骨湯」。皇家紐芬蘭警察（RNC）表示，當時有人報案指出，看見有人在公墓附近津津有味地舔著骨頭，附近的草地上還有散落的人骨。法醫也說，這是該地首起盜墓事件，迫使他們必須通知死者家屬，自己的親人從墳中被挖出來，還被熬成湯喝了。

去年7月也有一名英國男子要求考古學家，讓他喝下在埃及石棺中發現的「惡魔果汁」，據傳這種液體是由腐爛的骨骸與水份的混合物。這名男子甚至在請願網站上寫道，「我們需要以能量飲料的形式，喝下被詛咒的黑暗石棺裡的紅色液體，這樣我們才能發揮它的力量，最終迎向死亡。」