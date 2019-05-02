她從小多囊腫塞滿腦袋　醫師開刀出包「從此眼睛嘴巴閉不上」

▲漢娜因為小時候手術失誤，導致嘴巴無法閉上。（圖／翻攝自Hannah Vaughn Setzer臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

美國維吉尼亞州一名28歲女子漢娜（Hannah Vaughn Setzer）從小就被診斷出有多囊腫的疾病，醫師當時推斷，就算可以診治，漢娜的壽命可能也無法太久，然而剛出生的幾場手術中，醫療團隊不小心破壞了她的顏面神經，導致漢娜這輩子嘴巴都無法閉上。

根據英國《每日郵報》報導，漢娜的母親當時懷孕時，就被發現胎兒有嚴重的問題，但仍堅持生下。漢娜出生後，醫師發現她頭部有相當多的囊腫，決定先開刀取出部分，卻沒想到意外的傷害到她的顏面神經，手術後漢娜的嘴巴和眼睛都無法正常開合，甚至得靠餵食管跟呼吸管過生活。

回想起成長的日子，漢娜遭受到許多不平等的對待跟批評，但還是盡量保持幽默的心情看待，「人是無知的，我必須知道這世界上還是會有不友善的人、事，但我對自己充滿信心。」

從出生就被醫師判預期死刑的漢娜，靠自己的意志力跟運動，成功突破魔咒，2016年在網路上遇見了29歲的布蘭登（Brandon）兩人陷入愛河中，到了2017年布蘭登決定與漢娜結婚，陪伴她一輩子。漢娜感慨的表示，「我有一個很棒的丈夫還有那些愛我的人，我很感激。」

漢娜面對自己的疾病狀況，一天比一天樂觀，縱使小時候總是被禁止做許多運動，如今只要能夠對身體好的活動，她都樂於嘗試「因為我想要健康快樂，已經沒有什麼可以阻止我。」