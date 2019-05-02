泰王加冕冊封第4任「美艷空姐老婆」為后　黏地跪趴行禮…

▲泰王迎娶並且冊封自己第四任妻子。（圖／達志影像／美聯社下同）

國際中心／綜合報導

泰國王室將於本月4日～6日舉行加冕典禮，這將是泰國睽違70年的加冕典禮，而就在加冕典禮舉行之際，66歲的哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）宣布將迎娶誹聞女友素提達（General Suthida Vajiralongkorn），並且冊封為皇后，讓全國上下相當震驚。

綜合外媒報導，哇集拉隆功1日在大皇宮迎娶素提拉為妻，雖說泰國人民已經將素提拉視為哇集拉隆功的另一半，但官方卻一直沒有正式承認兩人的關係，因此突如其來的婚禮與冊封，立刻引起熱烈討論。

過去素提拉曾是國泰航空空姐，接著2013年加入皇家禁衛軍，伴隨在哇集拉隆功的身邊，兩人交往一段時間後，甚至傳出哇集拉隆功是因為她才和第三任妻子離婚。

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▲泰王結婚並行冊封禮。

在婚禮的過程中，素提拉一度跪趴在哇集拉隆功的腳下，這是根據泰國皇室傳統「入嫁」最重要的一環，因為在泰國歷史中，泰王的身分就是半人半神，因此若決定結婚，新娘就必須「拜倒」在丈夫腳下。素提拉在完婚冊封後，成為哇集拉隆功的第四任妻子和王后，也讓不少人直呼「真的是飛上枝頭當鳳凰。」