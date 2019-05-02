胸罩整排掛！圍欄有魔力…女人全自動脫下　男人都想帶「她」去

▲「卡德羅那胸罩圍欄」已成為紐西蘭知名景點。（圖／翻攝自Instagram）

生活中心／綜合報導

一名網友在臉書分享數張照片，當中沒穿上衣的女子們站在草原美景當中，面前橫掛著無數件人們脫下來的胸罩；她們也跟著把內衣脫掉「解放自我」，讓他直呼，「我也想帶我的女人去」。網友紛紛留言，「不能穿太好的內衣區」、「好酷喔」、「請問對面的房子怎麼賣」。

隨著全球風氣日漸開放，女性對於自我身體以及內衣褲不再像以往感到羞恥、不敢見人，也因此衍伸出了不少趣事，如紐西蘭的「卡德羅那胸罩圍欄」（Cardrona Bra Fence）就是一例。在公路旁的「圍欄」是紐西蘭奧塔哥大區（Otago）一處旅遊景點，早在1998年間，就被人發現上頭掛著4件胸罩，但是誰掛的、為什麼掛的，原因始終不得而知。

請繼續往下閱讀...

▲▼世界各地的遊客都會前來「圍欄」朝聖。（圖／翻攝自Instagram）

「圍欄」上頭的胸罩數量到了2000年12月時，已經增加到200件，2006年初，更接近800件之多；儘管這些胸罩在過去10年間不斷被人偷偷摘掉，也引來不少反彈聲音，但它們的數量長期下來持續增加，到了2006年更達到7400件。

隨著越來越多人響應，來自亞裔及南非留學生的反彈聲音也變大，不過當地牧場主約翰李（John Lee）始終拒絕將這些來自世界各地、不同罩杯及花色的胸罩撤下，最後更成為守護「圍欄」存在的監護人。「世界上有個專門給女人發洩壓力的地方」，網友在臉書「爆廢公社」說的就是「卡德羅那胸罩圍欄」，他表示也想要帶自己的女人去好好發洩壓力。

網友紛紛留言，「好酷的地方」、「那邊的空氣一定很清新」、「我也要去」、「不穿bra，只有一個字『爽』」。原PO分享的照片中，一間平房就建在「圍欄」的前方，終年面對著一整排胸罩，因此部分網友留言，「請問那間房子怎賣」、「你以為對面房子是幹嘛的，當然收費參觀啊」、「住對面只要望遠鏡就滿足了」、「那間屋子風水大好啊」、「有人要合租一個月嗎」。

在 Instagram 查看這則貼文 Vivian Tan（@mimko26）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 24 日 下午 10:00 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Deborella（@debstepping）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 25 日 下午 10:49 張貼