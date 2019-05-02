情侶「同時愛上紅髮妹」　他交往周年鑽戒對切…下跪求婚2女！

▲吉米下跪跟兩個女子求婚。（圖／示意圖／翻攝自Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

多元成家在台灣炒得火熱，但對於美國加州的34歲男子吉米（Jimmy Silva）而言，能跟心愛的2個女子共組家庭是最幸福的事情，日前他在親友面前單膝下跪跟心愛女子們求婚，還甜蜜的將鑽戒對分成2份訂做成訂婚戒，閃瞎眾人。

根據英國《每日郵報》報導，吉米和交往10年的女友恰恰（ChaCha Sahagun）感情一直相當穩定，但其實2012年時兩人遇到了一位25歲的女子夏天（Summer Pelletier）甚至同時愛上了夏天，並且試圖共組「一個同居的關係」。三人就這樣經營3人行的關係7年，恰恰提出了希望吉米可以娶兩人為妻的想法，這瘋狂的想法在恰恰和吉米的家人眼中是「根本不可能」的。

在經營三人關係的過程中，吉米試圖要讓觀念傳統的家人接受，直到在求婚的旅行中，他的媽媽終於回應「好好去玩的開心」，但父親跟姐妹卻沒有太多評論；而恰恰的家人則希望她能夠幸福快樂，並且給予祝福。

吉米在求婚計畫中，買下一顆鑽石，並且訂作成兩個鑽戒，求婚當下在親友面前單膝下跪，恰恰回憶起求婚的場景，「當下我真的嚇壞了，沒有想到我提出的想法真的成真」在打開戒指盒的瞬間，所有人都屏息以待，直到恰恰跟夏天說出「我願意！」

吉米表示，從過去到現在其實在網路上收到許多加油打氣的信，在認識夏天之後，他們三人很努力的嘗試、磨合這段關係，「我們就像所有一夫一妻、同志夫妻一樣的幸福快樂，而且是加倍的。」

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