逛市場買魷魚回家煮！　男子切開肚「滑出整條小鯊魚」

▲魷魚體內常常會有未消化的魚蝦。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



國際中心／綜合報導

英國北愛爾蘭28歲的托德（Adam Todd）上週在市場買了一隻魷魚，回到家準備料理時，竟發現牠肚子內滑出一條「小鯊魚」。他表示，「一開始就發現這隻魷魚特別重」，腹部還鼓鼓的，還以為是牠吃進了小蝦子或小魚，沒想到竟然是鯊魚。

據《鏡報》報導，托德平常就會到市場買海鮮回家自己煮，他已經很習慣魷魚體內有未消化的魚、蝦，當天買這隻魷魚時，一拿起來就發現牠沉甸甸，「我知道有東西在牠體內」。

不過，托德怎樣也沒想到，魷魚肚子裡藏的竟是一條完整的鯊魚，有著細長的尾部和布滿斑點的皮膚。他說，「我是第一次見到這種魚！」雖然不確定是什麼品種，但看起來很像出生不久的白斑角鯊（dogfish）或灰六鰓鯊（sixgill shark）。

其實台灣不久前也發生過類似事件，一名女網友到過年前到菜市場買了一斤210元的冷凍軟絲，但要煮之前才發現，軟絲肚子裡竟然有一條完整的魚，讓她懷疑攤商是為了增加軟絲重量，才偷偷在肚子裡塞成本低的魚，「做生意竟然用騙的，真的非常誇張！」

但許多網友解釋，那條魚很有可能是被軟絲吃下肚的，如果攤商要增加重量灌水就好了，「店家可能也不知道裡面有一條魚吧」、「這不是買一送一的概念嗎？」

▼網友買軟絲發現肚內有一條魚。（圖／翻攝自Facebook／新竹大小事）



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