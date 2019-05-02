新郎忙打《絕地求生》！整場婚禮低頭玩電動　新娘無奈斜瞄

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婚禮是人生中最重要的一件大事，更是一輩子的珍貴回憶。不過印度西孟加拉邦的一位新娘恐怕並不這樣想，上個月她剛在賈爾派古里（Jalpaiguri ）完婚，然而整場婚禮上，新郎竟然只忙著低頭打電動，不但完全無視她，就連賓客專程前來送禮也都沒抬頭看一眼。離譜行徑全都被參加婚禮的親友拍下來，發佈到網路後也引起一陣撻伐。

據《每日郵報》報導，從影片中可以看見，婚禮上一身紅衣的新人並肩而坐，不過新郎似乎對一旁全身珠寶、打扮美美的新娘一點興趣也沒有，全程低頭緊抓手機、只顧專心地打著電動，完全忽視即將共度終生的另一伴。這讓被晾在旁邊的新娘一臉尷尬，只能無奈地看著新郎一場又一場的「遊戲實況」。

▲新郎不顧新娘就坐在旁邊，低頭專心玩手遊，令新娘相當無奈。（圖／翻攝Hasni推特）

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▲ 新郎全程低頭玩手機遊戲 。（圖／翻攝Hasni推特）

更誇張的是，當親友專程拿了一盒紫色包裝的禮物前來祝賀時，疑似因為禮物擋住了新郎視線，他竟然頭也不抬、看也不看一眼，就馬上將禮物直接推開，繼續進行遊戲。





▲ 親友前來贈送禮物，因為干擾新郎玩遊戲，被他一把推開 。（圖／翻攝Hasni推特）

據悉，這款讓新郎這麼著迷的手遊應該是《絕地求生》（PlayerUnknown's Battleground），是一款與《要塞英雄》（Fortnite）類似的大逃殺類型遊戲，要求100名玩家在空降小島之後，利用島上各式各樣的武器裝備互相殘殺，直到剩下最後1人為止，又被稱為「吃雞」。專家指出，這款遊戲就像毒品或藥物一樣，很容易就上癮，但過度沉迷可能會導致玩家的學習及工作狀況低落，甚至產生暴力傾向。

▲ 新郎玩的手遊是大逃殺類型遊戲《絕地求生》 。（圖／翻攝Hasni推特）

影片上傳網路後，立刻引來不少網友抨擊，紛紛留言提到，「這樣還要結婚嗎？要不要娶一台手機就好？」「這是我看過最不浪漫的婚禮，新娘臉超臭。」「這新郎也太沒禮貌了吧，直接推開人家的禮物。」「這恐怕是父母雙方安排好的婚姻吧，感覺雙方都不是很想結婚。」