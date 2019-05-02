德仁59歲即位新日皇「不算年輕」　英國查爾斯王子「70歲還在等登基」

記者林瑩真／綜合外媒報導

日本新天皇德仁以59歲的年齡即位，對比世界上其他國家，荷蘭國王威廉亞歷山大（Willem-Alexander）當年46歲登基，是歐洲最年輕君王，不過看看英國王儲的威爾斯親王查爾斯王子（Prince Charles），現年已經70歲，還沒等到登基。

▲日本天皇德仁以59歲年齡即位。（圖／路透）

綜合外媒報導，德仁59歲即位，在先前125代的日本天皇中，也算是第2高齡（日本天皇8世紀後半起才有出生紀錄），與歐洲皇室近年登基的新王相比，德仁並不年輕。

2005年摩納哥國王艾伯特（Albert）以47歲登基；2013年荷蘭國王亞歷山大（Willem-Alexander）46歲登基，成為當時歐洲最年輕的君王；2013年比利時國王菲力普（Philippe）53歲登基；2014年西班牙國王費利佩六世（Felipe VI）超過46歲才登基。

不過這些案例都不算什麼，因為英國查爾斯王子從3歲開始被立為王儲，如今都已經70歲了，仍然在等待繼位，67年的歲月恐怕是歐洲史上等待繼位最長的案例。

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▲英國王室查爾斯王子70歲仍在等待繼任。（圖／路透社）

雖然查爾斯王子在2013年荷蘭國王亞歷山大登基時，還曾被英國媒體挖苦「抱歉，查爾斯，此女王非彼女王」。不過逾90歲的英國女王伊麗莎白二世（QueenElizabeth II）在去年確切表態，希望由查爾斯王子接任英國國務。

「我希望，大英國協有一天會決定由威爾斯親王（Prince of Wales）承擔我父親在1949年開始承擔的這個重責大任。」若未來查爾斯王子真的超過70歲才登基，也將成為歐洲最年長的新國王。