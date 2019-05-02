「追尋上皇足跡」日本新天皇護憲派　牽制安倍晉三暴走修憲？

▲日本新天皇德仁即位致詞表示「發誓遵循憲法」。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

日本新天皇德仁在5月1日正式即位，開啟年號「令和」的時代。德仁即位儀式時表示，自己將追隨上皇足跡「發誓遵循憲法」。不過對比首相安倍晉三主張修憲，在外界看來又將是一場政治的拉鋸戰。

綜合日媒報導，上任天皇明仁出生於戰爭世代，曾經表示「我是在不知道什麼叫沒有戰爭的情況下被養育長大的」，正是因為體會過許多人命在戰爭中失去，因此在位期間特別追求世界和平及日本平和，誓言絕不讓戰爭再次發生。

明仁也曾在日本戰敗50周年時，前往長崎、廣島、沖繩、東京等戰爭之地，展開「慰靈之旅」；即位30周年的致詞則說，慶幸平成時代是日本第一個沒有戰爭的時代，未來也要為了和平而竭盡全力。

作為日本第一名戰後出生的天皇，德仁即位時就表示，回顧上皇即位30年來一直祈求世界和平與國民幸福，無論苦樂都與國民一起承受，他打從心底尊敬與感謝，因此自己也將會追尋上皇足跡，「發誓遵循憲法」，期盼國民幸福，以及世界和平。

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▲日本首相安倍晉三主張修憲，恐怕與天皇對立。（圖／路透）

雖然日本皇室不可干政，但天皇德仁此番發言仍被外界認為是護憲派。尤其當年德仁還是皇太子時，曾經表示，天皇沒有涉足國政的權力，不過如今的日本是在戰後憲法的基礎上建立起的，享受了和平與繁榮，今後也該站在遵守憲法的立場上，聽取建言再行事。

對比日本首相安倍晉三主張修憲，天皇成為日本護憲派的象徵，新天皇德仁上任後，是否會有護憲的舉止、是否與安倍晉三對立，反對修憲，與安倍晉三的關係都備受外界矚目。