減重戒碳水化合物？日研究破迷思「多吃米飯抗肥胖」

▲日本研究吃米飯可避免肥胖。（圖／台東農改場提供）

記者林瑩真／綜合外電報導

許多人認為減少攝取碳水化合物幫助減重，但現在一個日本研究指出，多吃米飯其實更能避免身體肥胖（Obesity），例如日本等以米為主食的國家，國民肥胖率比盛行其他主食的國家還低。

綜合外媒報導，該研究調查136個國家的國民，紀錄他們每日攝取多少米飯及熱量，同時觀察身體質量指數（BMI），發現只要全球每人每天多攝取50公克的米飯，就可以將肥胖人數從6.5億人減少到6億4350萬人，等於降低全球肥胖盛行率1%。

研究指出，英國人每日僅攝取19公克米飯，比加拿大、西班牙、美國等國家都低，在已開發國家中，限制攝取米飯的低碳水化合物是熱門瘦身方法，但實際上，像日本或亞洲有米食習慣的國家，國人的肥胖盛行率都比這些鮮少攝取米飯的國家還低。

京都同志社女子大學教授今井智子表示，米飯的脂肪含量低，且全穀類食物中的纖維素、營養成分及植物化合物等可以增加飽足感，減少過度攝取食物導致肥胖，「像日本或亞洲以米飯為主的飲食習慣，有助於避免肥胖纏身」。

即使控制了生活方式及社會經濟指標等兩大變因，多吃米飯的國家肥胖盛行率仍然較低，因此，今井智子建議西方國家也應該多吃米飯，以免肥胖。

英國國家肥胖論壇（National Obesity Forum）主席福萊表示，過去幾個世紀以來，東方人的確比西方人纖細，「這要多虧於米食習慣」，很多肥胖症專家想知道原因，或許這份研究就是解答。而該研究也被發表於蘇格蘭格拉斯哥的歐洲肥胖學術研討會（European Congress on Obesity）。