影／尋求更多好處！索羅門考慮棄台投中　「中國是最大貿易來源」

▲索國總理蘇嘉瓦瑞傳出正考慮與台灣斷交，與中國大陸建交。（圖／記者翁嫆琄攝）

記者林瑩真／綜合外電報導

台灣邦交國索羅門群島日前結束大選，前總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）再次當選，但現在卻傳出，蘇嘉瓦瑞可能考慮與台灣斷交，同時與中國大陸建交，「因為中國是我們最大的貿易來源」。

綜合外媒報導，蘇嘉瓦瑞接受媒體採訪時表示，現階段還沒有要改變，索羅門群島仍然與台灣站在一起，「但會持續有發展」，原則上遵守此外交關係，不過考慮到如何從外交關係中獲得更多好處，確實對此有許多討論，要與聯合政府的盟友商量後才能決定。

外媒認為，蘇嘉瓦瑞考慮削減與台灣的關係是為了復興他的統治，因為「中國是索羅門群島最大的經濟夥伴」，且索羅門群島可以從外交轉變中獲得巨大收益。

前澳大利亞索羅門群島高級專員詹姆斯巴特利（James Batley）表示，在他看來，蘇嘉瓦瑞的發言看似與台關係有些冰裂，雖然蘇嘉瓦瑞並不是說索羅門群島的外交關係要立刻轉換，「但如果你是台灣人，你會有點緊張」。

詹姆斯巴特利也說，索羅門群島是該地區的一個重要國家，因此索羅門群島的決定將被視為重大轉變，索羅門群島與台分裂，恐促使他國效仿。一名澳洲資深外交官分析，若索羅門群島真的「棄台投中」，可能會引起一連串的骨牌效應。