委內瑞拉成美俄角力犧牲品　紐時：白宮看著手中權力蒸發

▲反對派領袖瓜伊多稱軍隊已倒戈，要求人民再度站出來。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

委內瑞拉「雙包政府」上月30日發生嚴重軍民衝突，軍方出動裝甲車、橡膠子彈等武器壓制，根據當地醫院表示，至少有71人在這波衝突中受傷。儘管反對派領袖瓜伊多不斷聲稱已獲得軍隊支持，但照目前情況看來，總統馬杜洛仍握有委國軍隊的控制權。公開力挺反對派的美國總統川普立刻在推特開炮，威脅古巴立刻停止支持馬杜洛。《紐約時報》指出，美國錯估了委內瑞拉的局勢，並將矛頭指向古巴、俄羅斯，以及3位不願改變態度的委國高官。

儘管馬杜洛（Nicolas Maduro）在國際社會間名譽掃地，且領導反對派的瓜伊多開局相當順利，在美國的遊說之下，全球數十個國家公開承認反對派政權，但是在關鍵時刻，委國軍方還是選擇支持馬杜洛。《BBC》指出，此時瓜伊多（Juan Guaido）依然聲稱軍隊已不再效忠馬杜洛，號召人民繼續上街，讓反對派政權在危機之中，更顯得雜亂無章。在此同時，美國也開始將問題責任歸咎於其他人。

請繼續往下閱讀...

▲委內瑞拉總統馬杜洛仍有大批支持者。（圖／路透）



川普（Donald Trump）在推特上表示，美國和委內瑞拉人民及他們的自由站在同一陣線，並威脅古巴停止支持馬杜洛政府，「若不停止，（美國將對）古巴島實施全面禁運以及最高級別制裁。希望所有古巴士兵都能及時和平返回他們的島嶼。」《紐約時報》在報導中提到，美國國務院認為，要馬杜洛下台並非一蹴可及，儘管美國沒有訂出最後期限，但仍不排除派出美軍協助反對派的可能。

BBC指出，委內瑞拉的衝突是美國與俄羅斯政治角力下的結果，現在俄羅斯占了上風。俄羅斯長期投資委內瑞拉境內的石油資源，2018年12月馬杜洛也公開感謝俄國總統普丁（Vladimir Putin），向委國石油產業投資投資50億美元（約台幣1542億），今年3月更派出軍機與俄國軍人前往委國履行「技術軍事合約」。

從美國呼籲各國支持瓜伊多開始，俄羅斯始終和美國唱反調，在美國國家安全委員會（National Security Council）1日的會議中，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更致電俄外交部長拉夫羅夫（Sergey V. Lavrov），警告莫斯科不要干涉委內瑞拉，「俄羅斯與古巴的干預，破壞了美國與委國、美國與俄國間的雙邊關係。」

美國國家安全顧問波頓（John Bolton）指出，若是國防部長帕屈諾（Vladimir Padrino）、最高法院首席法官莫雷諾（Maikel Moreno）以及總統護衛隊指揮官達拉（Ivan Rafael Hernandez Dala），不肯承諾加入反對派陣營，就不會解除制裁，將持續封鎖他們在美國的資產。

《紐約時報》分析人士指出說，沒有任何一方在30日的衝突中獲益。瓜伊多未能為推翻政府爭取到軍方的支持，但軍方模稜兩可的待兔，也削弱了馬杜洛的權力。而美國似乎拚盡全力參與了政權鬥爭，卻眼睜睜地看著權力蒸發。

▼反對派民眾與軍方不斷發生衝突。（圖／路透）

