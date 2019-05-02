梅伊撤查華為洩密案！國防大臣遭革職　衛報：被野心矇眼

▲英國國防大臣威廉森（Gavin Williamson）。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

中國大陸科技巨頭華為（Huawei）在國際上屢遭封鎖．4月時曾有消息傳出，英國同意「在有限程度上」允許華為參與5G網路的部分基礎建設。結果英國當局迅速徹查此洩密案，首相梅伊（Theresa May）2日宣布，開除涉案嫌疑最重的國防大臣威廉森（Gavin Williamson）。唐寧街發言人表示，首相對威廉森擔任內閣閣員已失去信心。外媒認為，此舉重創在脫歐問題中，已命懸一線的梅伊政府。

調查發現「令人信服」的證據指出，國家安全委員會（National Security Council）會議中關於華為的內容遭到外洩，與威廉森脫不了關係。威廉森堅決否認，甚至致函給梅伊表示，「閣下認為此案與我的部門有關，我對此感到遺憾，且事實並非如此，正式調查會還我清白。」威廉森也透露，梅伊曾要他主動請辭，但他拒絕。

《每日電訊報》上月報導，由梅伊擔任主席的「國家安全委員會」已同意讓華為有限參與5G網路的非核心基礎設施，例如天線等。當時報導指出，當時威廉森與外交大臣杭特（Jeremy Hunt）仍表達了對此事的憂慮，認此舉會影響英國的國家網路安全。不過國家網絡安全中心（NCSC）總監馬丁（Ciaran Martin）表示，有信心管控華為構成的任何風險。

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▲威廉森（左）曾擔任梅伊（右）競選總幹事。（圖／路透）



外界認為若他真洩露華為一案，都是基於政治目的。《衛報》在報導中表示，當一名國防部長向媒體提供國家安全決策的細節時，政府就已經出了大問題，「他應該是被想接替梅伊的慾望蒙蔽了雙眼。」

威廉森的反中態度一向鮮明，今年2月他曾說，要讓「伊麗莎白女王號」航空母艦（HMS Queen Elizabeth）2020年駛入南海，展現該國的「殺傷力」，也曾表示，脫歐後將在東南亞與加勒比海設置兩處軍事基地，以提升國際軍事地位，並指出，現在是英國再度成為全球競爭者的時刻，而英國軍隊在其中扮演關鍵的角色