台裔工程師開「特斯拉半自駕」失控亡！　家屬提告廣告不實

▲撞上分隔島後又遭後方車輛追撞，車頭幾乎全毀。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國加州聖馬刁郡（San Mateo County）去年3月23日發生特斯拉Model X死亡車禍，後來確認死者身分為38歲的台裔工程師黃偉倫（Wei-Lun Huang，音譯）。家屬昨（1日）控告特斯拉廣告不實，刻意誇大他們的自駕技術，害人以為放心地交給系統駕駛就沒問題，才會釀成這場意外。

據Engadget報導，黃偉倫生前是蘋果公司的工程師，事發當天他開著特斯拉正要去上班，行經加州山景城（Mountain View）附近高速公路時，開啟了「半自動輔助駕駛系統」（Autopilot），手便離開方向盤交給系統駕駛，但才過6秒鐘就以時速112公里失控撞上分隔島，車子瞬間起火，內建的電動馬達鋰電池也被燒壞，後方車輛閃避不及又一頭撞上，導致黃瑋倫最後傷重身亡。

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▲特斯拉並沒解釋為什麼系統沒發現前方有分隔島。（圖／達志影像／美聯社）



特斯拉後來表示，調閱紀錄後發現，車禍發生前6秒，駕駛的雙手沒有握著方向盤，當時汽車已經有發出警告聲，而且距離水泥分隔島150公尺，駕駛應該可以清楚看見，還有5秒的時間可以反應，但駕駛並沒有採取任何動作。不過，特斯拉並沒解釋為何系統沒偵測到分隔島。

家屬認為，特斯拉過於誇大自動輔助駕駛技術，讓人以為安全無虞，但卻連巨大的水泥分隔島都偵測不到，系統上明顯有漏洞，因此向特斯拉公司提出控告。