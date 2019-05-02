將與台灣斷交？索羅門群島新總理：有在考慮轉向中國

▲索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞與總統蔡英文。（圖／總統府提供）

國際中心／綜合報導

台灣邦交國索羅門群島於上月舉行大選，選舉結果出爐，前總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）回鍋當選總理。《澳洲人報》(The Australian)在1日的一篇報導中指出，蘇嘉瓦瑞可能考慮與台灣斷交，並且轉向與中國建交，「因為這樣可獲得更多好處」，不過蘇嘉瓦瑞也回應表示「還在考慮中」。

《澳洲人報》報導中指出，蘇嘉瓦瑞可能打算與台灣斷交，並轉向中國。不過蘇嘉瓦瑞在接受當地媒體《索羅門廣播公司》訪問時表示，「現狀還沒有要改變」，一切都未定，必須與聯合政府的盟友商量之後，才能決定。

由於選舉剛結束，有許多關於與台灣外交關係的討論，蘇嘉瓦瑞表示，現階段，索羅門群島仍然與台灣站在一起，「現狀會維持，但會持續有發展，原則上是我們會遵守這個外交關係，但我們當然會考慮到其他因素，如何能從彼此的關係中獲利」、「所以在這個時間點，還沒有任何事會發生，但我們確實了解到有許多討論」。



報導指出，一名澳洲資深外交官分析，索羅門群島是台灣在亞太地區最大的邦交國，若是該國真的「棄台投中」，可能會引發一連串的骨牌效應。外交部發言人李憲章曾在4月23日表示，外交部駐索羅門外館人員與各政黨、議員皆有密切聯繫，台灣與索羅門邦誼穩固。



蘇嘉瓦瑞於上月底選舉結束後，第4度當選該國總理，但是首都荷尼阿拉（Honiara）也在24日陷入暴動混亂，民眾爆發示威抗議，警方則出動催淚瓦斯驅離。

