販毒集團新招！6男1女被潑漆塗成「復仇者聯盟」　脫光光遊街

▲墨西哥集團把敵人畫成復仇者聯盟，逼迫裸體遊街。（圖／翻攝自推特@R_CodigoRojo）

記者錢玉紘／綜合報導

墨西哥販毒集團之間時常有暴力鬥爭，近期當地社群媒體流傳一組照片，有6男一女身上被噴了油漆，還疑似是畫成電影「復仇者聯盟」角色的樣子，包含蜘蛛人、鋼鐵人等等，而且被逼迫裸體遊街示眾，疑似就是毒販為報復，並向敵人示威所為。

英國《每日郵報》報導，這組照片近日在網路上瘋傳，受害者一共有6名男性和一名女性，身上全被塗滿了藍色、紅色和黑色的油漆，被逼著裸體走在新拉雷多（Nuevo Laredo）的街道上，有些人還被逼迫要躺在地上，他們只能用手遮住重要部位或是臉，照片中可以看到背景有許多民眾在圍觀。

當地媒體報導，這是「東北販毒集團」所為，目的是要羞辱受害者們，而且不只是塗油漆而已，其中一名男性身體被畫上藍色，四肢前端則畫上紅色，貌似是蜘蛛人的樣子，還有一人全身被塗滿紅色，像鋼鐵人一樣，其他幾人全身都被潑黑色油漆，貌似示代表黑豹，其中一張照片有一名男性倒地，背後有明顯的瘀青傷痕。

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▲受害者身上被塗鴉，疑似是販毒集團為了示威所為。（圖／翻攝自推特@R_CodigoRojo）

官方目前還沒有說明任何動機或原因，也沒有逮捕任何人。事實上，這已經不是該販毒集團首次用類似的方法傳遞訊息，在今年2月，一名男性被被隨意丟在街上，背上也被塗油漆，還寫了要給敵人的訊息。

東北販毒集團前身為「Los Zetas」集團，2014年後，因為「Los Zetas」的負責人被逮捕，東北從原集團脫離，成為當地的一股新勢力，並常與其他「Los Zetas」的分支集團爭地盤，發生衝突，目前主要在新拉雷多經營，勢力範圍還包括維拉克魯斯州（Veracruz）、蒙特雷州（Monterrey）和薩卡特卡斯州（Zacatecas）。