壓力大又低薪、月接3打工過勞！英7年來超過300護士自殺身亡

▲護士工作壓力大，加上勞動條件差，自殺率高。（圖／示意圖非當事人／Pixabay）

記者錢玉紘／綜合報導

護士工作上常要見證生死關頭，壓力相當大，英國國家統計局（ONS）近期公布的的數據就顯示，在過去7年內，英國就有超過300名公立醫院護士自殺死亡。工會提到，護士們除了面對工作壓力外，還得面臨低薪、人力不足和過長工時等問題，呼籲政府正視並改善。



綜合外媒報導，數據顯示，英國國民保健服務（NHS）體系下，近7來有307名護士自殺，最高峰期落在2014年，幾乎平均一周至少一名公院護士自殺，2016年則有51人，年紀落在20歲到64歲之間。另外，護士的自殺率高達23%，比起全國平均高上許多，其中又以女性護士人數較多。

這個數據引起英國社會關注，也有受害家屬出面呼籲應該要有精神健康方面的訓練，以及停止讓許多人不敢求助的有毒「霸凌文化」。

實習護士露西（Lucy de Oliveira）在2017年結束自己的生命，她曾在利物浦約翰摩爾斯大學（Liverpool John Moores University）就讀，更在自殺前一年見過英國女王。即使有亮眼的成績，露西仍然要面對無薪實習的問題，她只能靠獎學金支付所有的生活費用，包含住宿費，付完之後一個月只受下6英鎊（約台幣247元）可用，導致她必須要去打工才能負擔得起食物等基本需求。

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▲露西在2017年自殺。（圖／翻攝自Daily Mail）



露西的媽媽莉茲（Liz）提到，當時女兒最多接了3份工作，在醫院輪班12小時之後，還到披薩店以及養老院打工。她表示，還有很多其他護士要到麥當勞打工，但這是不對的事情，有很多原因都可能導致女兒自殺，「她可能是擔心，如果被發現她精神上不穩定的話，很可能會影響到事業」。

莉茲認為，這樣的文化害人不淺，希望能盡快改變並停止，「我無法讓露西再回到我身邊，我所能做的就是希望這個狀況能有所改變，當作我對她的紀念」。

英國最大的護士公會「Royal College of Nursing」也提倡改善醫療職場環境，總會長基納爾（Dame Donna Kinnair）表示，政府以及國民保健服務體系應該都要仔細看看這項有關自殺的數據，並且做出適當回應，護士的工作要承受非常高的壓力，現在還面臨人力短缺和工時過長等問題，「工會成員們時常表示雇主戶略了心理健康的問題，他們認為應該要妥善處理，我們應該要更加支持護士們」。

英國影子衛生大臣艾許沃斯（Jonathan Ashworth）也要求政府盡快展開調查，「每一條失去的生命都是絕望的悲劇，NHS員工的健康和福利絕對不能妥協」。



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