4歲女童在家熟睡遭噁男擄走　「膠帶封嘴塞木箱」她神破解逃出

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國際中心／綜合報導

美國賓州20歲男子狄瓦德上月25日凌晨3時許潛入當地一棟民宅，並將在床上熟睡的4歲女童綁走，回家後再用膠帶綁住四肢並封住嘴巴，最後塞進房間裡的一個木箱，早上還若無其事出門上班。女童驚醒後雖然很害怕，但還是想辦法自行脫困，這才揭發這起奇怪的綁架案。

綜合外媒報導，狄瓦德（Thomas Dewald）專門鎖定「處境悲慘」的幼童，他會先在目標住處附近觀察，確認有無監視器，而受害女童的住家附近剛好沒有，4月25日凌晨3時許才會偷偷潛入屋內將人綁走，甚至不顧家中還有同住的奶奶，回來後直接將女童用膠帶綑綁，再塞進房間裡的木箱中。

▲狄瓦德凌晨潛入別人住家，擄走熟睡的4歲女童。（圖／翻攝自當事人臉書）

狄瓦德的奶奶透露，當天確實有在孫子的房間裡聽到孩童的哭聲，但她一直找不到聲音來源，加上孫子已經出門去上班，只好作罷。當地警方表示，他們在狄瓦德的房間裡發現一個很大的木箱，裡面有幾條黑色膠帶和幾根長長的金色頭髮，懷疑這個就是用來「囚禁」女童的關鍵證物。

而狄瓦德到案後坦承綁架女童，並聲稱自己原本連哥哥也要一起帶走，但又擔心一次要扛走兩個孩子負擔太大，所以才只帶走一個，「我有摸她，還打了手槍。等到我回家打開木箱時，發現她已經逃走了，但我不知道她是怎麼脫逃的。」

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▲女童被關進木箱裡，仍想辦法自行脫困，最後平安獲救。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

女童母親則表示，事發當天她一直陪著孩子直到凌晨2時許，1小時候丈夫發現女兒不在臥室裡，在家裡找了一圈也沒有看到人，急忙把她叫醒，兩人焦急報案，直到白天上午10時許才有目擊民眾在1.6公里外的路邊發現孩子。

幸好女童經過檢查確認沒有受到任何傷害，當地警方事後依綁架、闖空門、限制行動自由等罪，將狄瓦德送辦，初步的聽證會預計在本月14日於富蘭克林縣（Franklin County）的法院舉行。