美宣布對台軍售「130億新合約」！包含最強「響尾蛇二型飛彈」

▲我軍IDF經國號戰機，掛響尾蛇飛彈。（圖／國防部提供）

國際中心／綜合報導

美國五角大廈宣布，亞利桑那州的軍火商雷神飛彈系統公司（Raytheon Missile Systems）獲得4億1908萬6770美元（約台幣130億）的新合約，將會為美國空軍、海軍，以及包含台灣在內的各國採購第19批升級版的AIM-9X Block II型響尾蛇飛彈，這款飛彈擁有「最強」短程空對空飛彈的稱號。

雷神公司拿到這筆4.19億美元的合約之後，除了出售AIM-9X Block II型響尾蛇戰術飛彈外，還有空中訓練專用飛彈、測試專用飛彈、空中特種訓練飛彈、光學目標探測器、附有電池的引導裝置，以及其他相關的配件。

而出售的對象包含台灣，以及日本、南韓、馬來西亞、新加坡、印尼、澳洲、土耳其、阿拉伯聯合大公國、科威特、卡達、沙烏地阿拉伯、阿曼、羅馬尼亞、斯洛伐克、瑞士、比利時、丹麥、芬蘭、以色列、摩洛哥、荷蘭、挪威、波蘭等多個國家。預計2022年10月後，就能得到這一批新武器和相關設備。

美國國防部指出，台灣在這項軍購案提供的資金為14萬7705美元（約台幣456萬4713元），占總採購資金的0.04％，高於其他國家例如芬蘭占0.03%、印尼0.02%、科威特0.02%、以色列0.01%以及馬來西亞的0.01%。這項軍購案由馬里蘭州的海軍航空系統司令部（NAVAIR）負責。

綜合報導，該軍購案為「鳳展專案」軍事計畫的其中一項，美方將為國軍F-16戰機升級成F-16V，另外還會出售F-16V配備頭盔瞄準系統、電戰莢艙等裝備，並搭載最新的AIM-9X Block II型響尾蛇飛彈。