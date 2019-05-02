色男「拔套強啪」20歲正妹判12年　嗆法官：我會來找你

▲要求安全性行為的女子被「恩客」拔套性侵。（圖／翻攝pixabay）

國際中心／綜合報導

英國伯恩茅斯（Bournemouth）35歲男子霍本（Lee Hogben）不顧一名20多歲的應召女反對，硬是在發生性關係的過程中把保險套拿掉，最後性侵得逞。由於2人事前談好的安全措施被刻意忽略，女方便向警方報警；霍本被法官判處12年有期徒刑時，還囂張地說，「我會來找你，準備用臉接我的散彈槍吧。」

根據英國《太陽報》（The Sun）報，該名女子平常會在成人網站上應召，並強調每位「恩客」都必須戴上保險套，在安全措施的保護下進行性交易。不過在2018年1月，和女子搭上線的霍本並沒有打算遵守規則，而是將她帶到伯恩茅斯一處4星級飯店，接著「打破2人的約定」把保險套扔掉，強行性侵得逞，沒有付錢就離開了。

請繼續往下閱讀...

▲霍本作惡多端，還曾以類似手法性侵另外2名應召女。（圖／翻攝pixabay）

被害人事後向警方報案，稱她和霍本談好條件後，準備要提供2小時候的服務，卻遭到暴力無禮的對待；霍本於隔天被警方逮捕，並驗出與女方體內精液相符的DNA。儘管霍本打死不承認犯案，仍被伯恩茅斯皇冠法院（Bournemouth Crown Court, Dorset）法官克里米（Stephen Climie:）判處12年有期徒刑。

囂張的霍本得知自己得入獄12年後，在法庭上威脅法官，「我會來找你，準備用臉接我的散彈槍吧。」其實霍本早就前科累累，他先前還以類似手段性侵過2名妓女，另外還犯下多起性騷擾案件，更常與人發生行車衝突。