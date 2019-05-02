美中貿易談判已接近協議！劉鶴將赴華府　「最快下週宣布成果」

▲美中第十輪貿易談判。（圖／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）以及貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）昨日在北京與中國國務院副總理劉鶴舉行會談，會後，梅努欽表示這次會談有「豐富成果」。劉鶴則將在下周前往華府繼續協商，美媒預測，屆時可能就會達成貿易協議。

梅努欽在推特上表示，「我與貿易代表萊特海澤剛剛和劉鶴副總理進行了一場有豐富成果的會談，我們下周會在華盛頓繼續」。白宮稍早也表示，美中最新一輪的談判已讓雙方更接近達成協議，發言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）在聲明中表示，「討論持續聚焦在針對重要結構性問題上取得進展，以及讓美中貿易關係重新取得平衡」

財經媒體CNBC報導，一名消息來源指出，美中之間的貿易協定可能在下周五，也就是10日前宣布，但白宮並未對此消息做評論。

政治新聞機構Politico則報導，有兩位消息人士透露，雙方就如何執行協議已達成共識，不過仍還有細節需要討論。這個執行過程會很接近萊特海澤向美國國會報告的內容，即有一系列的會議來解決中國不遵守協議的控訴，如果紛爭無法解決，美國可以單方面增加關稅。

雙方這次雖然沒有公布談判節我，但英國《金融時報》（FT）引述消息指出，美國總統川普態度似乎軟化，願意接受較折衷、專注於結構改革的協議，以盡快達成貿易協議。