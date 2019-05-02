川普推特語錄／現在就必須改變移民法　明年底前我會蓋出400英里長城

▲美國總統川普。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

川普總統今天依舊重申他沒有通俄、沒有妨礙司法公正，並再度要求國會立刻修法移民法，還透露明年底之前就能建好400英里長的邊境圍牆。另外，外傳鴻海董事長郭台銘將前往白宮與川普會面，根據白宮官方行程表，川普1日上午沒有任何公開活動，僅下午將與國會成員會面。

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▼沒有通俄，沒有妨礙司法。再說，如果你沒有通俄，而且糟糕的行為都是「另一邊」幹的，你到底要如何妨礙司法？美國政治史上最大的騙局！

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▼為什麼歐巴馬總統9月份接獲FBI告知後（11月大選前），沒有對俄羅斯採取什麼措施？他什麼都沒做，他也沒有想做的意思！

▼國會現在就必須改變移民法，民主黨不會行動。邊境牆已經在建造中，明年底前將建成400英里長。墨西哥必須阻止移民潮！@foxandfriends

▼福斯新聞網主持人Lou Dobbs說，「歷史上沒有任何一位總統經歷過來自反對派如此惡毒的人身攻擊。不過，總統的政績是無與倫比的。」

▼蓋洛普民調：56％的美國人認為他們的財務狀況優良或良好。這是自2002年以來最高的數字，自2016年以來已經上升10個百分點。

▼我將否決除役壯觀威武的杜魯門號航母。這艘航母成軍於1998年（還很新），並且被認為是世界上最大、最好的航空母艦之一。將用建造新航母的一小部分成本更新它！（新航母同時在建造中）

▼參議員Josh Hawley說，「民主黨無法理解沒有通俄、沒有陰謀、沒有妨礙司法的事實。我們應該關注的是我們的政府，FBI高層到底在幹嘛...」

▼我替消防員做得比那些狂吸血的工會還要多，而且我一毛錢都沒拿！