印度「毛派游擊隊」縱火設局　土製炸彈襲警車隊…炸死16人

▲企圖顛覆政府的毛派游擊隊，4月9日也曾在印度恰蒂斯加爾邦發動另一起土製炸彈攻擊。（資料照／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

正值印度大選期間，中部馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）1日發生一起毛派游擊隊發動的土製炸彈攻擊，造成車上15名安全部隊人員和1名司機喪命。印度總理莫迪（Narendra Modi）對此強烈譴責，並稱犧牲者永遠不會被世人遺忘。

綜合外媒報導，毛派（Maoist）游擊隊先在森林中故意縱火焚燒20多輛工程車輛，並在附近設置土製炸彈埋伏。馬哈拉什特拉邦加德奇羅利地區（Gadchiroli）警方快速反應部隊成員搭車前往處理焚車事件時，15名警察搭乘的車輛不幸遭突然遭炸彈襲擊，造成包含司機在內共16人死亡。

毛派游擊隊為了爭取推翻印度政府，過去數十年一直針對印度各地官員和安全部隊發動攻擊。印度當局曾於2018年間在馬哈拉什特拉邦展開掃蕩行動，有超過37名毛派份子遭擊斃，外界認為此次攻擊可能是對警方的報復行動。

印度總理莫迪（Narendra Modi）透過推特強烈譴責這起攻擊事件，並提到他向犧牲的勇者致上敬意，他們的犧牲不會被遺忘。印度目前正分階段進行國會大選，自4月中旬選舉投票開跑以來，毛派已經多次發動攻擊，企圖阻撓選舉。