為什麼是土色？天皇專用「黃櫨染御袍」　千年神秘背景曝光！

▲身穿「黃櫨染御袍」的明仁天皇，在皇居行退位儀式。（圖／路透）



記者王致凱／整理報導

古代帝王專屬的「黃袍」，在大眾印象中通常是如黃金般的亮黃色，不過4月30日日本明仁天皇退位時，在皇居中向神明與歷代天皇稟告退位儀式上，就穿著一襲看似土色的「黃櫨染御袍」，讓人好奇為何日本的「黃袍」不是正黃色？

黃櫨染御袍看起來不太像是「黃袍」，反而更偏向赭色或橘色。根據記載，黃櫨染御袍是以黃櫨木的樹皮與蘇木染色而成，為中國唐朝年間由日本遣唐使傳回日本。後經平安時代的嵯峨天皇頒佈政令，才將黃櫨染御袍確立為天皇專用的服裝。

有別於清宮劇中皇帝身穿的亮黃色龍袍，事實上自隋唐時代以來，皇室皆以赭黃色為尊，皇帝的「黃袍」指的也都是赭色，而非明黃色，例如在國立故宮博物院中館藏的明朝歷代皇帝像，可明顯看出當時的黃袍皆為赭黃色。日本自「大化革新」後全面學習隋唐制度，因此天皇的御袍也是參考唐代黃袍而來。

▼故宮博物院收藏的明英宗像，穿著的袍服也是赭黃色。（圖／取自維基百科）



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事實上，在隋唐以前的君王，對袍服的顏色並不一定有規定，例如西周、東周時帶，《禮記》中僅記載天子「著青衣」，春秋戰國時期各諸侯國君穿的袍服則沒有統一規定，全憑各人喜好。《韓非子》就記載「齊桓公好服紫，一國盡服紫。」顯示紫袍並非國君專屬的顏色。

戰國至秦漢魏晉時代中國盛行「五行終始說」，例如秦始皇就遵照「五行」水、火、木、金、土對應黑、白、青、赤、黃五種顏色的制度，穿著、旗幟皆以黑服為貴。而晉朝則以「金德」自居，因此皇帝穿著紅色龍袍，與後來的皇帝大不相同。

魏晉南北朝末期，「五行終始說」逐漸式微，「五德」也不再是唯一準則。隋朝建立後，隋文帝楊堅喜愛穿著赭黃色袍服，唐代開國皇帝李淵也效法隋朝，多選擇穿著赭黃色常服，並規定臣民百姓禁用這種顏色，黃袍在唐代逐漸成為帝王專用服裝。

直到宋太祖趙匡胤因陳橋兵變而「黃袍加身」後，民間對皇帝身穿黃袍的印象又更深刻，黃袍逐漸成為百姓不可碰觸的禁忌。明太祖朱元璋建立明朝後，不但下詔禁止百姓與官員穿著黃色服裝，且範圍並不限於「赭黃」，還包括明黃色、薑黃色等各種深淺不同的黃色。

清朝建立後強令百姓「剃髮易服」，百姓不止要剃髮留辮子，也不准再使用漢服，必須是改穿滿族服飾，而皇帝的黃袍也從赭黃色改為明黃色。由於清朝距離現代最為接近，才讓許多人誤以為黃袍指的是「亮黃色」袍服。

除此之外，日本與中國古代的皇帝相同，天皇另外還有一套「冕服」，作為最高等級的禮服，專門用於祭祀、登基等重要場合。日本明治天皇即位後廢除冕服制度，黃櫨染御袍也改為在即位或重要祭祀時穿著。中國則於清朝時一併廢除冕服制。

▼德仁即位後，首次以天皇身份發表談話。（圖／路透）

