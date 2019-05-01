老公沉迷「和陌生交換妻子」　老婆崩潰逃家：我被4人拖進車裡

▲印度一名女子被迫跟老公一起參加「換妻俱樂部」。（圖／示意圖／Pixabay）

國際中心／綜合報導

印度一名旅行社職員，因為私底下沉迷換妻遊戲，竟然逼著自己的老婆一起加入，還要求老婆被其他男性硬上，自己在旁邊觀看，這名悲慘的妻子多次要求老公停止，但卻遭到暴力威脅，日前終於趁機逃離並且報警求救。

綜合外媒報導，這名女子因為老公長期喜歡和換妻俱樂部的人交流，還透過交友軟體的暗網去尋找同好，閒暇之餘還帶著她去跟網友見面「換妻交流」，甚至只要聽到老公找到新的好友，就會相當害怕，因為過沒幾天女子就會被載到別人家或是車上，強迫跟其他陌生男子發生關係，甚至還會有多對夫妻「一起交流」。

女子一度精神受不了拒絕，但丈夫卻不願意，甚至還威脅如果不要跟著一起換妻遊戲就要離婚，也會暴力相向。女子最終受不了精神折磨，終於逮到機會衝出家門跑到警察局報案。

警方調查，這起案件算是當地警方第一次接獲的「換妻性侵案」，逮捕到的4人年紀約在25～35歲，也包括女子的丈夫，這些人並非權貴只是一般的中產階級，但這樣的「暗網換妻」真的難以追蹤，除非有人出現指認，否則確實暗藏許多社會風險。