「漢堡王」得來速點餐！貨車載100磅丙烷突漏氣爆炸變一團火球

▲司機表示：我只是想吃漢堡。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

有「最好吃的速食漢堡」之稱的漢堡王（Burger King），日前在美國阿肯色州畢比市（Beebe）的門市驚傳一起意外，一輛貨車在得來速車道上突然爆炸成一團火球，場面相當怵目驚心。車內的司機雖受到嚴重燒傷，所幸並未造成任何人死亡。

據bloomberg報導，一名貨車司機在4月26日時載著100磅重的丙烷瓦斯罐，準備到漢堡王的得來速購買食物，這時心思細膩的店員發現附近有瓦斯味及漏氣聲，於是提醒司機檢查油罐。

沒想到就在司機下車檢查時，瓦斯罐瞬間發生大爆炸，讓整輛車全都身陷火海，濃煙直竄天際，高齡78歲的司機丹尼爾（Ron Daniel）也被烈火燒傷，有路過的民眾用行車紀錄器拍下這怵目驚心的一幕。

年邁的丹尼爾表示，「我伸出手的剎那就爆炸了，我真的很抱歉，我造成了很多問題。對不起。」接受媒體訪問時，丹尼爾落寞說道，「這輛紅色的貨車是我唯一的交通工具…」接著打起精神開玩笑的說自己還是會繼續吃漢堡王。

丹尼爾受到一度灼傷、身體多處起水泡，當下就被送往醫院進行急救，萬幸的是沒有其他人員傷亡；該起爆炸造成整輛貨車毀損，而該間漢堡王建築物外部則有損壞的狀況，目前暫停營業。