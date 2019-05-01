睡在垃圾桶！街友被倒進垃圾車擠壓　拒絕截肢後死亡

▲街友經常在找尋睡覺的地方。（圖／示意圖／取自pixabay）

國際中心／綜合報導

英國47歲男子萊恩（Russell Lane）去年躲進垃圾桶睡覺，他意外被倒進垃圾車內，腿部在擠壓過程受到傷害，由於送醫後不願截肢，他之後死於感染。案件日前進行聆訊，法醫赫本（Katrina Hepburn）認為這是一起不幸的事件，但街友的死亡並不全然是意外。

《獨立報》報導，萊恩去年1月在路邊睡覺，他爬進桶子歇息卻被倒進垃圾車內，腿部被嚴重擠壓。儘管醫師建議他截肢，他卻不願意並想尋求其他治療方式，事發1個多月後腿部受到感染，他在醫院死亡。

廢棄物公司的3名人員日前出庭，貝禮（Graham Bailey）當時把垃圾桶倒進卡車內，他與同事都受過相關訓練，必須確保沒有人在裡面睡覺，「我敲打了側邊3到4次，都沒有任何活動的跡象。」

貝禮表示他確實有進行檢查，他只能看到桶子裡有地毯與紙板，後來發現有街友在裡面時，他馬上按下緊急停止按鈕。不過，萊恩仍是受到傷害，他送醫後接受手術，當下保住了性命。

進行初步手術後，醫師發現萊恩一直在用自己的傷口，由於之後受到感染，必須接受治療並截肢；醫師認為，這名街友雖然情緒激動，但具有心智能力能理解每個決定。萊恩當時則提到，上帝對他說，他不會失去自己的腿，他在去年2月17日過世。

法醫表示，她無法確定這起死亡是意外事件，「他不小心從垃圾桶內被倒進卡車，但我沒有找到他是意外進到垃圾桶的證據。」她認為，這種情況更可以用不幸來形容，「他想在垃圾桶內過夜，沒有地方可去，他自願進到桶子內。」