維基解密：亞桑傑違反英保釋規定將被判刑　引渡聽證2日登場

▲ 亞桑傑被控2010年與前美國情報分析員曼寧密謀作案，破解美國防部電腦系統密碼。（圖／路透）

國際中心／綜合外電報導

維基解密創辦人亞桑傑上月被英國警方逮捕，消息指出，亞桑傑2日將面臨他的首次美國引渡聽證會。外界認為，這將是引渡過程的第一步，未來程序可能歷時2年之久。

路透社、9NEWS等外媒引述維基解密30日在推特的說法指出，倫敦薩瑟克刑事法庭（Southwark Crown Court）1日上午會舉辦亞桑傑量刑聽證會，據信他會被判刑，因為他2012年尋求厄瓜多駐倫敦大使館庇護違反英國保釋規定。

維基解密表示，到了2日上午10時，倫敦西敏寺治安法庭（Westminster Magistrates Court）會審理亞桑傑的美國引渡要求。

事實上，過去10多年來，亞桑傑被歸類為記者還是駭客，迄今仍沒有定案，若此次亞桑傑被認定是記者，那麼批准引渡亞桑傑將是個先例。他的律師詹妮佛羅賓遜（Jennifer Robinson）表示，「此一先例將意味著，任何記者都可能因為發布美國相關的真實訊息，而被引渡到美國接受起訴。」





▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。