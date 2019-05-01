10歲女童玩「82公尺滑水道」太嗨！　7秒心臟驟停身亡

▲愛森貝斯生前愛運動，卻從不知自己有心臟病。（圖／翻攝自IG @london._.tumbles，下同）



國際中心／綜合報導

美國10歲女童愛森貝斯（London Eisenbeis）去年2月18日玩滑水道時，心臟承受不了刺激，突然停止跳動，經過9天的搶救後仍喪命。她的媽媽表示，女兒當天被送醫檢查後，才知道患有「先天性心律不整QT間期延長症候群」，很可能是在溜滑水道的時候太興奮，導致心臟病發而死亡。

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▲愛森貝斯在醫院急救時一度恢復生命跡象，但後來心臟又停止跳動。



據《紐西蘭先驅報》報導，意外發生地點位於密西根州（Michigan）的水上樂園，那條滑水道全長有82公尺，滑道採取360度旋轉設計，高度大約有4層樓高，從頂端溜下來只需要6.9秒就到地面。

由於愛森貝斯事前不知道自己有心臟病，就開心的挑戰了這條滑水道，溜下去前還信心滿滿對爸爸比了一個「讚」的手勢，沒想到這刺激的感覺讓她心臟不堪負荷，溜下來時已經失去心跳，短短幾秒就結束了生命。她的媽媽透露，女兒生前很愛練體操，身體非常強壯又好動，怎會料到玩個滑水道就再也沒睜開眼睛。

▲愛森貝斯的媽媽希望用女兒的經驗，提醒更多人心臟去顫器的重要性。



愛森貝斯的父母後來發現，事發當下如果有使用「心臟去顫器」替女兒急救，或許還能挽回寶貝孩子的性命，但意外來的太突然，所有人都手足無措，因此錯過黃金救援時間。

他們如今成立一個基金會，提供心臟去顫器給當地各個社區，並提醒民眾「如果遇到類似狀況，一定要立即做出反應，這項儀器或許可以挽救患者一命。」

▼愛森貝斯罹患的屬於隱性心臟疾病。

