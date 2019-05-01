假戲真做！少年話劇彩排槍殺案　下秒真被開2槍血濺舞台

▲車尼克的鼻子後頭部後方被射中受傷，幸好經急救後已無大礙。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

學校的話劇排演竟變成一個噩夢時刻！俄羅斯莫斯科一所中學日前進行戲劇彩排時，豈料假戲真做，一名14歲的青少年演到被槍殺的橋段時，居然遭到對戲的同學真開槍，當場中彈噴血，讓一旁的學生全嚇瘋。

據metro報導，俄羅斯一所中學的話劇彩排中，有一段槍殺的橋段，從曝光的影片可以看到，身穿黑色上衣、名為普洛寧（Mikhail Pronin）依照劇本向穿白衣的車尼克（Nikita Chernykh）連開兩槍，卻沒想到自己手握真槍，讓被射中的車尼克當場血染白衣，表情痛苦地彎腰無法起身。

鮮紅的血染色舞台，全程在一旁目睹的另一名同學瑪麗亞（Maria）嚇到崩潰，直呼「這也太恐怖了吧！車尼克痛到發出嗚噎聲，接著鼻子開始噴血，老師趕緊幫他止血然後送醫。」

據了解，車尼克的鼻子後頭部遭射中受傷，萬幸的是經過緊急搶救後已無大礙。普洛寧使用的槍為氣動槍（pneumatic gun），在俄羅斯是經常被運用在自衛的槍枝，雖然他在排演時開兩槍後立刻發現不對勁，且立刻收手，但仍造成同學的受傷。

校方對於這起意外則堅稱只是「玩具槍」的誤用，表示車尼克是被「塑膠子彈射中的」，引發車尼克母親的強烈抗議，質疑學校怎麼會出現槍枝，在舞台彩排時被作為道具使用，卻沒有師長注意更是離譜至極。