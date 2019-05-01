25歲女醫遭割喉倒臥血泊亡　室友脫口「要還書」失蹤…警鎖定追捕

▲ 事發地點位在德里北部的Ranjeet Nagar。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文新聞當事人無關）

國際中心／綜合報導

印度德里30日深夜驚傳割喉血案，25歲女醫師米什拉（Garima Mishra）的喉嚨被劃開倒臥血泊，陳屍家中。最新消息指出，目前已知她的男性室友維爾馬（Chandra Prakash Verma）失蹤嫌疑重大，當局已派員展開追捕行動。但根據房東的說法，維爾馬最後匆忙步出家門，更脫口是要外出還書。

綜合新德里電視台（NDTV）、今日印度報導，完成MBBS課程的米什拉目前正為當上醫學博士做準備，她今年1月搬到Ranjeet Nagar，並與2名男子合租一間房子，3人分別住在不同房間，但共用同個廚房。其中，維爾馬與米什拉都來自北方邦，並在同一家私立醫院實習。

只不過，這一切在這個禮拜變了調。米什拉的一名男性親戚因多次撥打她的電話都沒人接聽，便來到她的住處確認情況，但他卻發現她家家門深鎖，感覺苗頭不對，接著前往隔壁房子試著探查米什拉家中狀況，不料就此發現一名女子陳屍地板，且當時房內天花板的風扇仍持續運轉。

在通報警方以及米什拉的房東後，員警破門而入，發現這名陳屍家中的女子就是米什拉。根據房東調出的監視器畫面，發現維爾馬離開住處的最後身影，「他當時匆忙離開家，還說要去還書。」

警方表示，維爾馬目前已失蹤，當局已派出一組人員前往北方邦展開追捕行動，並訊問米什拉的另名室友拉凱什（Rakesh）博士。