傻眼！他邀「一隻羊」回家給女兒看　卻引200羊擠爆他家

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住在美國加州林肯市的魯索（Scott Russo），日前想要讓女兒看看羊咩咩，於是打開後門想要放一隻羊進院子，沒想到竟引來超過200隻羊擠爆他家，讓一家人哭笑不得，費了一番功夫才把這些可愛又熱情的「客人」請走。

▼後院被上百頭綿羊塞爆。（圖／翻攝自YouTube／Scott Russo）

據《洛杉磯時報》報導，美國加州的林肯市當地有一個活動，是讓綿羊們可以在公共區域自由走動且不受拘束。在這個特別的夜晚，魯索心血來潮的想讓女兒看看真的羊，剛好家後院有一片草地，於是魯索決定邀請一隻羊到家中與寶貝女兒「交流」，沒想到打開後門，迎面而來的卻是約上百隻綿羊的蜂擁而至。

從影片可以看到，估計至少有200隻羊擠爆他家，沒有接觸過那麼多羊的魯索瞬間崩潰大叫，慌張的不斷驅趕山羊們，但因為沒有經驗，非但沒能成功趕走羊咩咩們，反而讓山羊又興沖沖的跑回院子內。面對上百隻不受控的綿羊到處亂竄，魯索忍不住仰天大笑，「我到底該怎麼辦！」

▼羊咩咩們萬頭鑽動。（圖／翻攝自YouTube／Scott Russo）

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「一開始看到3、4隻走進來，我還沒放在心上，沒想到一轉眼院子就全被綿羊塞爆！」為了成功解決這片「綿羊海」，魯索可以說是使出了渾身解數，不僅學起羊叫，勇敢穿過羊群，試圖扮演「領頭羊」帶領牠們走出大門，後方的妻子也沒閒著，持續搖著鈴鼓，企圖把羊群給嚇跑。不過由於魯索家後門太狹窄，有些羊在出去的同時屁屁還被卡住，因此花了一段時間才讓所有綿羊離開。

▼妻子也加入趕羊的行列。（圖／翻攝自YouTube／Scott Russo）

▼有些羊的屁股卡很久。（圖／翻攝自YouTube／Scott Russo）