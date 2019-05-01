捐出女兒遺體奉獻醫學　父親收到骨灰…卻驚覺她還躺在冰櫃

▲父親一直在找尋真相。（示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

美國一名父親約翰（John Butsch）的女兒亞歷山大（Alexandria）在2014年去世，為了完成孩子的遺願，他便將遺體捐給伊利諾州生物資源中心（BRC-IL），怎料該家機構後來竟被聯邦調查局（FBI）調查，疑似將器官出售給黑市。5年過去了，約翰還在等待答案，他的女兒究竟有沒有被火化？

亞歷山大2014年死亡時26歲，她生前希望遺體能被用於科學領域。約翰完成了女兒的心願，同意伊利諾州生物資源中心可以運用遺體，藉此幫助醫學科學領域，但幾個月後他卻得知這家機構受到FBI突襲。

約翰告訴哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News），他收到了骨灰，事後卻被通知女兒的遺體位於底特律一處聯邦機構掌控的地點，「我們不知道這是不是亞歷山大的骨灰。事實上，我們非常確信不是，因為她（女兒）在底特律的冰櫃裡。」

約翰認為，如果女兒當初已被火化，屍體根本不會在底特律出現，但他還沒有得到確切答案。當局對曾經營伊利諾州生物資源中心的一對父子展開調查；父親本月被控電匯詐欺罪，兒子則被控隱瞞犯案。

《路透社》2017年報導，伊利諾州生物資源中心涉及非法交易人體器官，切碎後的屍體會在全美被運送，藉此讓不肖人士獲得錢財，像肝臟能以600美元以上（台幣1.8萬元）的價格出售。

64歲的男子德羅西爾（Robert DeRosier）死於糖尿病。他的妻子將肩膀這個部位捐出去，希望能為疾病做出貢獻，她從未想過有人會靠遺體賺錢，「這很病態，貪婪是可怕的事。」

受到指控的兩名男子預計6月出庭。至於還在等待正義的約翰則創建一個社團，希望能夠幫助他人免於受害，「我對這些事情抱持堅忍態度，但很痛苦。」