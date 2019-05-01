用6天就自燃！Galaxy S10 5G燒成金色　三星否認故障造成

▲ 玻璃背蓋損傷嚴重。（圖／翻攝自三星智慧型手機Cafe，下同）

國際中心／綜合報導

全球第一款上市5G手機三星Galaxy S10 5G於4月5日開賣，雖然價格高達4萬新台幣，還是吸引不少3C迷在第一時間購買，再加上南韓5G網路正式開通，正好可以搭配使用。然而，Galaxy S10 5G上市還不到一個月就傳出自燃災情，向業者反映也沒有得到合理的回應，驚悚照片在網路上曝光後迅速引起熱議。

28歲李姓男網友19日購入Galaxy S10 5G，25日將手機放在室外工作台上時便突然起火自燃，驚嚇之餘失手將其掉在泥地上，但在此之前從未摔過手機。他30日在三星手機用戶慣用的網路論壇上發文求助，「Galaxy S10 5G起火爆炸了，送到售後服務中心，對方也只跟我說手機外部有損傷痕跡，就這樣送回來了，完全沒有提到換貨或退錢，到底是怎樣……那是因為手機突然起火被嚇到、把手機掉到地上才出現的痕跡。」

由男子上傳的照片可見，男子手機的螢幕幾乎整片剝離，出現多塊碎裂，還有大片面積燒成金黃色，玻璃背蓋則近7成面積碎裂，還有明顯焦黃痕跡。男子問道，「難道自燃的瞬間我還必須好好將手機抓在手裡嗎？每個用Galaxy的人弄掉手機的話，都會像這樣爆炸嗎？」

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▲▼三星Galaxy S10 5G疑似自燃。

這則貼文在各大網路論壇上迅速流傳，網友紛紛留言表示，「天啊，這也太嚴重了吧」、「才聽說5G手機不太會爆，結果還是爆了」、「就算有受到外部損傷，自燃成這樣也太誇張了吧」、「三星真的很常爆呢」、「怎麼辦，我才剛換5G」。

三星電子對此則表示，已經將該手機回收，分析外觀及進行X光、斷層掃描，結果明確顯示手機上的損傷是外部碰撞所造成，並未發現任何產品不良的狀況。根據三星，手機背蓋上有放射狀裂紋，電池所在的位置還黏有推測為木質的異物，雖然很難判斷手機究竟受到何種損傷，但推測是電池受到強力衝擊所引發。

Galaxy S10 5G上月5日在南韓上市，截至4月底為止共賣出逾20萬支，預計本月於美國上市，目前沒有其他消費者反映相同問題。業者表示，「因為還只有一起案例，現階段很難下定論。」