小糙齒海豚「傷重擱淺」被安樂死　解剖胃裡有塑膠袋和氣球

▲小糙齒海豚本應留在母親身邊，但不知什麼原因令牠脫隊。示意圖。（示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國佛羅里達州日前發現一隻小型糙齒海豚（rough-tooth dolphin）在邁爾斯堡海灘（Fort Myers Beach）擱淺，生物學家與民眾極力想拯救，但經過野生動物組織決定後將其安樂死。隨後檢驗屍體時，發現在小海豚胃裡有塑膠袋和氣球。

綜合外媒報導，佛州邁爾斯堡海灘在上（4）月29日有一隻重11磅（約5公斤）的小糙齒海豚被沖上海岸，趕至現場的生物學家與民眾雖然努力想救牠，但當時牠已非常虛弱，最後野生動物組織人員只好決定將牠安樂死。隨後驗屍時在小海豚胃內發現兩個塑膠袋和一個已爆破的氣球。

野生動物康復中心（CROW）表示，許多年輕動物會誤以為氣球和塑膠袋是食物，只因看起來像水母，而一般情況下，這種小型糙齒海豚本來應跟在母親身邊，但不知什麼原因導致牠脫隊。雖然目前在胃部發現塑膠廢棄物，但確切死因仍尚未出爐，需再進一步調查。

佛羅里達州魚類和野生動物保護委員會（Florida Fish and Wildlife Conservation Commission）也表示，無論如何這類事件仍持續發生，說明了減少使用塑膠廢棄物的成效始終需要加強，法律雖有助於規範人類，但不幸的是效果永遠不如預期，所以人類應該要清楚這些事情的嚴重性，才能促使自己做得更好。

現今，佛羅里達州是少數有法律規範禁止超過九顆氣球放到天空的國家之一，如果一次釋放十顆或更多顆，將可能會被罰款高達250美元，但專家卻明說僅僅一顆就足以殘害很多生物的生命。

▼小型糙齒海豚胃裡有兩個塑膠袋和一個破碎的氣球。（圖／擷自臉書／FWC Fish and Wildlife Research Institute）